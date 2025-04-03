В Фонде гарантирования рассказали о планах относительно размера возмещения по вкладам — Finance.ua

В Фонде гарантирования рассказали о планах относительно размера возмещения по вкладам Сегодня 16:30 — Кредит&Депозит

В Фонде гарантирования рассказали о планах относительно размера возмещения по вкладам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц стремится обеспечить европейский уровень суммы возмещения по вкладам.

Об этом рассказала директор-распорядитель Фонда Ольга Билай в эфире канала «Мы — Украина».

В настоящее время, уточнила она, во время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены действует 100% гарантия по вкладам физических лиц и ФЛП, затем будет введена предельная сумма гарантирования — 600 тысяч гривен, тогда как в Европе гарантируется 100 тысяч евро для физических лиц, а также гарантируются вклады юридических лиц.

«Наша стратегическая цель — это интеграция в Евросоюз, и Фонд также имеет свою стратегическую цель в рамках этой общегосударственной — обеспечить уровень гарантирования 100 тысяч евро, в том числе средств на счетах юридических лиц», — наметила перспективы Билай.

Она обратила внимание на доверие вкладчиков к банкам.

«Относительно текущих реалий, при которых не только не произошло оттока средств из банковской системы, а наоборот, возросло (только за последние два года сумма вкладов физлиц выросла с 1051,5 млрд грн по состоянию на 1 января 2023 года до 1392,2 млрд грн на 1 января 2025 года), то в Фонде доверие вкладчиков объясняют прежде всего именно введением полной гарантии», — отметила она.

К другим факторам относятся: обеспечение физической сохранности средств, присоединение к системе гарантирования с апреля 2022 государственного Ощадбанка , увеличение сбережений за счет социальных выплат.

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Напомним, ставки по депозитам будут однозначно расти, но это будет происходить постепенно, учитывая динамику самих депозитов и внутренних управленческих решений банков. Такое мнение высказал Сергей Колодий из Райффайзен Банка.

В Украине на 1 февраля 2025 года работал 61 банк, в которых физические лица держали 1 трлн 218,2 млрд гривен. За месяц сумма выросла на 1,7 млрд гривен. По данным НБУ, наибольшее количество денег населения в государственных ПриватБанке — 440,8 млрд гривен и Ощадбанке — 211,9 млрд гривен. На третьем месте — частный Универсал Банк — 82,2 млрд гривен.

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