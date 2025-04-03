В Фонде гарантирования рассказали о планах относительно размера возмещения по вкладам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Фонде гарантирования рассказали о планах относительно размера возмещения по вкладам

Кредит&Депозит
27
В Фонде гарантирования рассказали о планах относительно размера возмещения по вкладам
В Фонде гарантирования рассказали о планах относительно размера возмещения по вкладам
Фонд гарантирования вкладов физических лиц стремится обеспечить европейский уровень суммы возмещения по вкладам.
Об этом рассказала директор-распорядитель Фонда Ольга Билай в эфире канала «Мы — Украина».
В настоящее время, уточнила она, во время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены действует 100% гарантия по вкладам физических лиц и ФЛП, затем будет введена предельная сумма гарантирования — 600 тысяч гривен, тогда как в Европе гарантируется 100 тысяч евро для физических лиц, а также гарантируются вклады юридических лиц.
«Наша стратегическая цель — это интеграция в Евросоюз, и Фонд также имеет свою стратегическую цель в рамках этой общегосударственной — обеспечить уровень гарантирования 100 тысяч евро, в том числе средств на счетах юридических лиц», — наметила перспективы Билай.
Она обратила внимание на доверие вкладчиков к банкам.

Читайте также: Как менялись ставки по депозитам в 2024 году, и ждать ли «чуда» в 2025?

«Относительно текущих реалий, при которых не только не произошло оттока средств из банковской системы, а наоборот, возросло (только за последние два года сумма вкладов физлиц выросла с 1051,5 млрд грн по состоянию на 1 января 2023 года до 1392,2 млрд грн на 1 января 2025 года), то в Фонде доверие вкладчиков объясняют прежде всего именно введением полной гарантии», — отметила она.
К другим факторам относятся: обеспечение физической сохранности средств, присоединение к системе гарантирования с апреля 2022 государственного Ощадбанка, увеличение сбережений за счет социальных выплат.
Читайте также
Напомним, ставки по депозитам будут однозначно расти, но это будет происходить постепенно, учитывая динамику самих депозитов и внутренних управленческих решений банков. Такое мнение высказал Сергей Колодий из Райффайзен Банка.
В Украине на 1 февраля 2025 года работал 61 банк, в которых физические лица держали 1 трлн 218,2 млрд гривен. За месяц сумма выросла на 1,7 млрд гривен. По данным НБУ, наибольшее количество денег населения в государственных ПриватБанке — 440,8 млрд гривен и Ощадбанке — 211,9 млрд гривен. На третьем месте — частный Универсал Банк — 82,2 млрд гривен.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems