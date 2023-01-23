В Финляндии назвали сумму замороженных российских активов — Finance.ua

В Финляндии назвали сумму замороженных российских активов Сегодня 12:40 — Фондовый рынок

В Финляндии назвали сумму замороженных российских активов

Финляндия заморозила российских активов на сумму 187 миллионов евро в рамках санкций, введенных странами Запада против рф из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает Yle.

Делами замороженных активов в стране занимается Управление по взысканию долгов.

«Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Разное имущество, имеющее ценность», — сказал начальник отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара.

В Финляндии известнейший российский олигарх из санкционного списка ЕС — Геннадий Тимченко. По информации издания, он — один из владельцев столичной арены Helsinki-halli.

Санкции, введенные Западом, уже привели к тому, что российские олигархи обеднели на десятки миллиардов евро. По данным Bloomberg, в прошлом году из-за санкций богатейшие олигархи потеряли 95 млрд долларов. Бывший владелец футбольной команды «Челси» Роман Абрамович потерял больше всего. Его состояние сократилось почти на 60%.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что с начала российского вторжения в Украину Европейский Союз ввел санкции уже против 1236 физических и 115 юридических лиц России, при этом общая стоимость активов рф, замороженных Евросоюзом, достигает 20 миллиардов евро.

Что известно об изъятии российских активов

14 ноября 2022 года Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию «Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины», подготовленную Украиной с соавторством более полусотни стран.

Она содержит признание странами ООН потребности создания международного механизма возмещения ущерба, причиненного Украине россией и рекомендации государствам по созданию международного реестра ущерба. Речь идет о документировании доказательств и информации о вреде, утрате или увечьях, причиненных физическим и юридическим лицам, а также государству Украины.

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