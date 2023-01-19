В Финляндии автоматически продлят вид на жительство для украинцев — Finance.ua

В Финляндии автоматически продлят вид на жительство для украинцев
Вид на жительство украинцев, переехавших в Финляндию, спасаясь от войны, и оформивших там временную защиту, автоматически продлят еще на год; перевыпускать карту-удостоверение можно по своему усмотрению.
Об этом сообщили в Миграционной службе.
Виды на жительство (oleskelulupa), выданные украинцам с временной защитой, автоматически продлят до 4 марта 2024 года, а все новые будут сразу выдавать со сроком действия до этой даты.
Следовательно, лично обращаться в службу для продления срока действия вида на жительство нет необходимости. Человеку должно прийти письмо, подтверждающее продление разрешения, если во время регистрации оставляли номер телефона — информация поступит также в СМС, поэтому украинцев призывают приспомнить, остаются ли актуальными указанные в анкете контактные данные.
Карту-вид на жительство (oleskelulupakortti) по стандартной процедуре требуется обновлять, когда ее срок действия истекает, но украинцы с временной защитой могут использовать и свою старую карту. При желании можно податься на получение новой карты бесплатно, начиная с 25 января, и тогда на ней будет указан обновленный срок действия.
В коммюнике ведомства не акцентируют на этом внимание, однако карту-вид на жительство очевидно лучше обновить тем, кто планирует выезжать за пределы Финляндии или Евросоюза — чтобы при возвращении не иметь проблем на границе из-за старого срока действия на ней.
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