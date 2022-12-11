Как оформить вид на жительство во Франции: 9 вариантов остаться в стране — Finance.ua

Как оформить вид на жительство во Франции: 9 вариантов остаться в стране Сегодня 17:00 — Личные финансы

Как оформить вид на жительство во Франции: 9 вариантов остаться в стране

В 2022 году Франция упростила для украинцев условия въезда и пребывания. Сейчас в государстве можно жить на основании временной защиты — особого убежища, которое страны ЕС ввели для украинцев, спасающихся от войны. Однако такой статус имеет ограниченный срок действия, то есть когда совет государств Европы примет решение, что условия пребывания в Украине стали безопасными, документ аннулируют, и все украинцы должны будут покинуть Францию.

Если украинец не планирует возвращаться на Родину, для продления пребывания во Франции необходимо оформить новое разрешение — долгосрочную визу или разрешение на постоянное место жительства.

Основания для оформления вида на жительство во Франции

Заключение брака — необходимо выйти замуж или жениться на гражданине или гражданке Франции.

— необходимо выйти замуж или жениться на гражданине или гражданке Франции. Воссоединение с семьей — в случае проживания во Франции близких родственников, украинец имеет право присоединиться к своему родственнику и переехать во Францию на ПМЖ.



— в случае проживания во Франции близких родственников, украинец имеет право присоединиться к своему родственнику и переехать во Францию на ПМЖ. Работа по трудовому соглашению — необходимо иметь контракт с работодателем, который подаст на работника запрос для оформления долгосрочной визы. Заявление рассматривается 1,5 месяца. Разрешение выдают на 1 или 10 лет.



— необходимо иметь контракт с работодателем, который подаст на работника запрос для оформления долгосрочной визы. Заявление рассматривается 1,5 месяца. Разрешение выдают на 1 или 10 лет. Открытие бизнеса — на основании французского права необходимо открыть фирму или представительство, или филиал украинской фирмы, подать заявление на карту коммерсанта (рассматривается 5-7 месяцев), стать руководителем в собственной фирме и на основании этого оформить вид на жительство. Если фирма будет прибыльной, то через пять лет можно претендовать на гражданство Франции.



— на основании французского права необходимо открыть фирму или представительство, или филиал украинской фирмы, подать заявление на карту коммерсанта (рассматривается 5-7 месяцев), стать руководителем в собственной фирме и на основании этого оформить вид на жительство. Если фирма будет прибыльной, то через пять лет можно претендовать на гражданство Франции. Оформление разрешения для финансово независимых граждан без права на работу — предоставляется иностранцам, которые подтвердят финансовую независимость и стабильный источник дохода, позволяющий проживать во Франции без необходимости там работать. Минимальный ежемесячный доход: от 2,000 €.



без права на работу — предоставляется иностранцам, которые подтвердят финансовую независимость и стабильный источник дохода, позволяющий проживать во Франции без необходимости там работать. Минимальный ежемесячный доход: от 2,000 €. Обучение — очень популярный и доступный вариант переезда во Францию, ведь обучение здесь стоит умеренно, студентов-иностранцев принимают в вузы без ограничений. Если себя зарекомендовать во время учебы, можно получить работу после окончания учебного заведения.



— очень популярный и доступный вариант переезда во Францию, ведь обучение здесь стоит умеренно, студентов-иностранцев принимают в вузы без ограничений. Если себя зарекомендовать во время учебы, можно получить работу после окончания учебного заведения. Оформление вида на жительство при покупке недвижимости — документ выдается сроком на 1 год с возможностью продления. Однако следует отметить, что работать на основании данного разрешения не разрешается.



— документ выдается сроком на 1 год с возможностью продления. Однако следует отметить, что работать на основании данного разрешения не разрешается. Паспорт-талант — разрешение для иностранцев, которые могут внести значительный вклад во французскую экономику, культуру, науку или спорт.



— разрешение для иностранцев, которые могут внести значительный вклад во французскую экономику, культуру, науку или спорт. Возможность проживания на территории государства для пенсионеров.



Как оформить и на какой срок выдается вид на жительство во Франции

На первом этапе вам будет выдана долгосрочная виза категории D сроком на 1 год. Оформлять ПМЖ можно через 3 года проживания в стране (в некоторых случаях по ускоренной процедуре через 1 год). Вид на жительство выдается на срок до 10 лет, чаще всего на максимальный срок оформляют документ для ученых, деятелей искусства, других талантливых работников и супругов граждан Франции.

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Документы на визу оформляются в посольстве Франции. На втором этапе необходимо зарегистрироваться в Офисе по интеграции и иммиграции. Продлением вида занимается представительство Офиса по месту жительства.

Основные требования для получения разрешения на постоянное место жительства во Франции:

наличие жилья — приобретенное в собственность или арендованное по долгосрочному договору;

французский язык — минимум на разговорном уровне;



финансовая стабильность — необходимо быть трудоустроенным во Франции (иметь соответствующий трудовой договор) или иметь другой источник дохода из расчета 2000€ в месяц;



отсутствие судимости и долгов;



возраст старше 18 лет.



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