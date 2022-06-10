Сколько можно заработать во Франции без владения языком — Finance.ua

Сколько можно заработать во Франции без владения языком

Сегодня 17:02 — Личные финансы

Сколько можно заработать во Франции без владения языком

Многие украинцы, которые из-за войны переехали во Францию и получили статус временной защиты, уже нашли работу. А для тех, кто только ищет подработку или полноценную работу, рассказываем, какие вакансии есть во Франции без знания французского языка и сколько украинцы могут заработать.

С чего начать? Украинцы, получившие временную защиту во Франции, автоматически имеют право на профессиональную деятельность. Беженец может быть наемным работником или стать частным предпринимателем.

Об этом говорится на сайте Координационного комитета помощи Украине в партнерстве с посольством Украины во Франции.

На странице refugies.info собрана информация, как украинским беженцам построить свою жизнь во Франции — от разъяснения юридических моментов до вариантов обучения для дальнейшего трудоустройства и предложений для тех, кто не владеет французским языком.

На каких сайтах можно искать работу во Франции?

В первую очередь, где беженцам стоит искать работу — зарегистрироваться в центре занятости (pole emploi), это можно сделать онлайн. В основе этой структуры — наибольшее количество вакансий в стране, просматривать их можно и без регистрации в системе.

Также есть немало сайтов с предложениями работы, где можно искать вакансии самим:

Qapa;

Adzuna;

Glassdoor;

Indeed;

Keljob;

Cadremploi;

Regionsjob;

Lagriculture-recrute — вакансии на сезонные работы в сельском хозяйстве;

Technojobs — вакансии для специалистов IT.

Зарплаты без знания французского языка

Среди предложений вакансий, где не нужно владение французским языком, работники на рецепшен в отель Парижа — однако для этого нужен хороший уровень английского. При рабочей неделе в 30 часов заработная плата в год составит от 27 тысяч евро.

Работа по уходу за пожилыми людьми оценивается минимально и почасово — от 10,8 евро. За сезонную работу по озеленению, включая прополку сорняков и садовые работы, предлагают от 20 тысяч евро заработной платы в год плюс бонусы. Это как раз минимальная официальная зарплата.

Впрочем, есть немало предложений работать на упаковке на разных предприятиях пищевой промышленности. Такие вакансии легче найти на сайтах на украинском и русском языке или в соответствующих группах в соцсетях.

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На сайте eurabota.ua есть вакансия о работе на шоколадной фабрике в пригороде Парижа. Там предлагается зарплата в 10 евро в час с 8-10 часовыми сменами и проживанием в хостеле. Платить обещают от 2000 евро.

На такую же зарплату набирают работников на конвейер на молочном заводе в Бордо, на производство мармелада или кофе в Париже.

На другом сайте layboard.com предлагается работать на шоколадной фабрике в пригороде Парижа за 3500 евро в месяц. При этом рабочая норма — от 48 часов в неделю. Смены по 8-12 часов. Отмечается, что опыт и знание языка необязательны. Для оформления требуется биометрический паспорт. Проживание бесплатно, по 2-4 человека в комнате.

Фасируя пазлы и игрушечные конструкторы на конвейере предприятия в Марселе можно заработать 2600-3000 евро в месяц (14 евро в час). Смены 10-12 часов в день, 6 дней в неделю.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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