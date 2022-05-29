В каких сферах иностранцам проще всего найти работу в Польше — Finance.ua

В каких сферах иностранцам проще всего найти работу в Польше

Сегодня 16:00 — Личные финансы

В Польше за первые две недели мая количество вакансий для иностранцев выросло на 35-40%, а вот дефицит кадров значительно усиливается.

Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Согласно данным Gremi Personal, больше всего спрос на работников в следующих отраслях:

пищевой промышленности;

торговли;

логистике;

электронной коммерции.

Для мужчин количество предложений выросло почти на 20%, однако таких работников становится все меньше.

«В ближайшие недели дефицит кадров усилится. Предприятия будут испытывать недостаток не только примерно 80-100 тысяч украинцев, после начала войны выехавших защищать свою страну, но также сотен тысяч сезонных рабочих из Украины, которые в этом году не приедут в Польшу», — считают аналитики.

Читайте также 90 дней пребывания в ЕС: могут ли украинцы повторно вернуться в Польшу с исчерпавшимся безвизом

По словам директора департамента рекрутации Gremi Personal Анны Джоболды, ставки сохраняются на довоенном уровне, однако с началом сезона могут возрасти зарплаты в отраслях, предусматривающих тяжелый физический труд.

Отмечается, что, согласно опросу Главного управления статистики Польши, каждая третья компания в сфере производства назвала препятствием для работы нехватку квалифицированных работников.

Еще в марте и апреле безработных мужчин-заробитчан было больше, поскольку некоторые польские компании, которые до войны сотрудничали с российским бизнесом и впоследствии ограничили свою деятельность, первыми, конечно, уволили иностранцев.

Сейчас некоторые вакансии на польских предприятиях закрывают женщины, в частности, беженки из Украины, однако все больше украинок возвращаются домой и не намерены работать в чужой стране.

На украинцев охотятся мошенники

В Польше активизировались русскоязычные аферисты, которые охотятся на украинцев, вынужденных покинуть дом из-за войны.

Самая популярная схема обмана — банковское мошенничество, поскольку с началом полномасштабного вторжения крупные польские банки набрали русскоязычных консультантов для обслуживания большого количества беженцев.

После этого говорят, что с их счета произвели платеж в размере нескольких тысяч злотых, и выведывают у жертвы персональные данные, с помощью которых опустошают счет.

Мошенники воспользовались этим и начали звонить только что прибывшим украинцам, недавно открывшим счета в польских учреждениях, и представляться работниками финучреждения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.