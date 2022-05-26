90 дней пребывания в ЕС: могут ли украинцы повторно вернуться в Польшу с исчерпавшимся безвизом — Finance.ua
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90 дней пребывания в ЕС: могут ли украинцы повторно вернуться в Польшу с исчерпавшимся безвизом

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90 дней пребывания в ЕС: могут ли украинцы повторно вернуться в Польшу с исчерпавшимся безвизом90 дней пребывания в ЕС: могут ли украинцы повторно вернуться в Польшу с исчерпавшимся безвизом
Уже более трех месяцев идет война в Украине. Наши граждане продолжают выезжать в Европу, но в то же время многие уезжают домой. При этом в сети распространяется информация с пропускных пунктов о том, что в повторном пересечении украинско-польской границы по биометрическому паспорту откажут, если использованы все 90 дней пребывания на территории Польши и ЕС.
О чем идет речь? Правила Шенгена остаются неизменными — независимо от наличия вида на жительство в какой-либо конкретной стране ЕС, украинцы могут покидать эту страну и находиться в других государствах Шенгенской зоны до 90 дней на каждые 180 дней. То есть со дня пересечения границы необходимо отсчитать 180 дней назад и посмотреть, были ли вы в Европе более 90 дней за этот период без вида на жительство в любой европейской стране. Если этот срок превышен, вы не имеете права находиться в Шенгенской зоне без разрешения.
Если же вы имеете специальный вид на жительство, например, в Польше, то время пребывания в этой стране при таких обстоятельствах в эти 90 дней не засчитывается. Однако важно помнить, что ограничения продолжают действовать во всех других европейских государствах.

Какая ситуация с повторным пересечением украинско-польской границы сейчас

В Украине война длится уже 3 месяца. И те украинцы, которые с первых дней спасались от российского вторжения за границей, соответственно, находятся также за пределами родной страны, в частности в Польше, около 90 дней. Многие возвращаются домой, однако опасаются, что уехать снова в ту же соседнюю Польшу не будет возможности.
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Так, в сети распространяется информация, что гражданам Украины отказывают в повторном пересечении украинско-польской границы в соответствии с правилами Шенгена. То есть те, кто за последние 180 дней 90 из них находились в Европе, не имеют возможности в этот период попасть в Шенгенскую зону.

Разъяснение юриста по использованным 90 дням и повторному въезду в Польшу

Как уверяет юрист Василий Ильницкий в своем Facebook-сообществе, где он рассказывает все о легализации в Польше, повторный въезд в Польшу для украинцев вполне легален, но только с действующим заграничным биометрическим паспортом. И очень желательно, если вы едете с детьми — у детей они тоже должны быть.
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По словам специалиста, лиц, у которых заграничный биометрический паспорт не просроченный, но вместе с тем исчерпаны все 90 дней безвиза, — пропустят на границе. Это в соответствии с уставом art.11ust.1 Uprawnienie, o którym mowa w art.2.ust.1 jest niezależne od innych uprawnień do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z przepisów prawa (Статья 11 (1) Право, отмеченное в статье 2 (1), не зависит от других прав на въезд и пребывание на территории Республики Польша, вытекающих из положений закона).
Важно! Правила Шенгена продолжают действовать в остальных странах Европы. То есть, если вы успешно пересекли границу с Польшей с использованным безвизом, это не значит, что ваше пребывание будет легальным в любом другом европейском государстве.

На какой срок можно возвращаться в Украину

Украинцы, которые из-за войны решили остановиться в Польше, должны податься на получение номера PESEL (на это есть 90 дней с момента пересечения границы). Гражданам Украины, прибывшим в страну после 24 февраля, оформляют идентификационный код PESEL со статусом UKR. Эта отметка в документе дает право легально находиться на территории Польши до 18 месяцев.
Владельцы PESEL UKR могут возвращаться домой, но не более чем на 30 дней. Схемы могут быть разными: хоть 30 дней в Украине и 1 день в Польше — и так по кругу.
Но если вдруг вы не соблюдаете эти сроки и пробудете дома уже 31 день и больше, тогда все социальные льготы, на которые могут рассчитывать владельцы статуса UKR, аннулируются. Более того, легально находиться в Польше при таких условиях можно будет только до 23 августа 2022 года.

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По материалам: Телеканал 24
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