Украина и Польша договорились упростить пересечение границы — Finance.ua
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Украина и Польша договорились упростить пересечение границы

Сегодня 16:27Казна и Политика
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Украина и Польша договорились упростить пересечение границыУкраина и Польша договорились упростить пересечение границы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Польшей о двустороннем соглашении, которое должно упростить пересечение границы между странами.
Об этом он сказал в выступлении в Раде после речи президента Польши Анджея Дуды.
Зеленский отметил, что сейчас украинские города стали побратимами польских, собратьями стали украинский и польский народ, а страны — сестрами.
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«Мы родные. И между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально они давно не разделяют. Поэтому, мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это и в соответствующее двустороннее Соглашение. Сначала относительно общего погранично-таможенного контроля, а затем и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского Союза. И я уверен, что все необходимые решения сперва для статуса кандидата для Украины, а затем и для полноправного членства непременно будут приняты. В частности, благодаря многолетней защите Польшей украинских интересов на европейском континенте» , — заявил Владимир Зеленский.
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Он поблагодарил Дуду за совместную с лидером Словакии инициативу убеждать европейских коллег, которые все еще сомневаются в статусе страны-кандидата на членство ЕС для Украины.
Владимир Зеленский отметил также, что россия, развязав войну, невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого.
Также он анонсировал законопроект о расширенных возможностях для граждан Польши в Украине, чтобы отблагодарить за то, как Польша приняла спасающихся от войны украинцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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