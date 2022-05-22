Украина и Польша договорились упростить пересечение границы — Finance.ua

Украина и Польша договорились упростить пересечение границы

Сегодня 16:27 — Казна и Политика

Украина и Польша договорились упростить пересечение границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Польшей о двустороннем соглашении, которое должно упростить пересечение границы между странами.

Об этом он сказал в выступлении в Раде после речи президента Польши Анджея Дуды.

Зеленский отметил, что сейчас украинские города стали побратимами польских, собратьями стали украинский и польский народ, а страны — сестрами.

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«Мы родные. И между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально они давно не разделяют. Поэтому, мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это и в соответствующее двустороннее Соглашение. Сначала относительно общего погранично-таможенного контроля, а затем и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского Союза. И я уверен, что все необходимые решения сперва для статуса кандидата для Украины, а затем и для полноправного членства непременно будут приняты. В частности, благодаря многолетней защите Польшей украинских интересов на европейском континенте» , — заявил Владимир Зеленский.

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Он поблагодарил Дуду за совместную с лидером Словакии инициативу убеждать европейских коллег, которые все еще сомневаются в статусе страны-кандидата на членство ЕС для Украины.

Владимир Зеленский отметил также, что россия, развязав войну, невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого.

Также он анонсировал законопроект о расширенных возможностях для граждан Польши в Украине, чтобы отблагодарить за то, как Польша приняла спасающихся от войны украинцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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