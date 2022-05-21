Во сколько обойдется покупка квартиры в новостройке в Польше — Finance.ua

Во сколько обойдется покупка квартиры в новостройке в Польше

Сегодня 17:00 — Недвижимость

Многие украинцы, которых война вынудила уехать за границу, в частности в Польшу, уже выразили свое желание остаться там и строить дальнейшую жизнь, некоторые даже находятся в поисках собственного жилья.

Цены и варианты новостроек в Варшаве.

Купить жилье в Варшаве, по данным geoln.com , можно по цене от 640 до 5900 дол. за кв. м. (19 200–117 000 грн).

Самый дорогой объект, который нам довелось найти на сервисе, это многоэтажка, расположенная ориентировочно в 1,5 км от центра, имеет подземный паркинг, зону для фитнеса и т.д. Квартиры размером от 39 квадратных метров, то есть самая дешевая обойдется в 230,1 тыс. дол. или 6,9 млн грн. Продается с «черными стенами» и выглядит так:

Самый дешевый вариант, который нам попался, стоит 640 долл. за 1 кв. м. Находится новостройка в 8,5 км от центра Варшавы, недалеко от школы и детского сада, квартиры размером от 34 кв. м. Проект новостройки выглядит так:

Какие преимущества дает собственное жилье в Польше?

Если у вас есть собственное жилье в Польше, то можете воспользоваться некоторыми преимуществами:

это может помочь в получении мультивизы;

это дает право не подтверждать бронирование гостиницы при оформлении польской визы, а просто прописаться в своей квартире (что будет плюсом для оформления ВЖ);

это поможет приобрести автомобиль в Польше и зарегистрировать его по месту прописки.

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