Придется отдать с процентами: что нужно знать о возврате социальных выплат в Польше — Finance.ua

Придется отдать с процентами: что нужно знать о возврате социальных выплат в Польше

Сегодня 08:33 — Личные финансы

Придется отдать с процентами: что нужно знать о возврате социальных выплат в Польше

Польша проявляет непреклонную солидарность с Украиной во время полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства. Среди всех европейских стран она больше всех поддерживает беженцев, в частности финансово.

Впрочем, если вы беженец, который получает социальные выплаты, и приняли решение уехать из Польши, то должны знать, что в некоторых случаях придется вернуть деньги с процентами. Рассказываем, в каких именно.

Возврат социальных выплат в Польше

Если вы оформили временную защиту в Польше и получаете выплаты и решили уехать из страны — обязательно сообщите об этом в Управление социального страхования (ZUS). В противном случае вас могут обязать вернуть пособие, но уже с процентами.

В то же время, помощь беженцам выплачивается только в том случае, если они находятся в Польше. Граждане Украины, которые планируют выезжать за пределы страны более чем на 30 дней, должны сообщить об этом в ZUS и отказаться от получения льгот, в том числе 500+.

«Предупреждаю, у нас есть возможность узнать, уехал ли определенный человек из нашей страны. Если иностранец получает от нас деньги, и не сообщает о своем выезде из Польши, ему придется вернуть деньги с процентами», — подчеркнула региональный представитель ZUS Ивона Ковальска-Матис.

Она добавила, что ZUS имеет доступ к разным государственным реестрам. При этом, в случае необходимости они смогут использовать специальный реестр украинцев, который ведет пограничная служба.

Куда и как сообщить о выезде

Украинцы, получающие польское пособие, перед выездом могут уведомить об этом ZUS через платформу электронных услуг ( PUE ) учреждения социального страхования. Нужно выбрать форму POG и заполнить ее.

Следует отметить, что это касается как возвращающихся в Украину, так и тех, кто намерен переехать в другую страну.

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