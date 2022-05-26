Польша вводит новые правила бесплатного проезда в поездах для украинцев — Finance.ua

Польша вводит новые правила бесплатного проезда в поездах для украинцев

Сегодня 11:16 — Личные финансы

Польша вводит новые правила бесплатного проезда в поездах для украинцев

С 1 июня пассажиры из Украины получат право бесплатного проезда только на маршрутах из нескольких городов Польши: Хелма, Дорогусская, Люблина, Грубешева, Перемышля, Загужа, Ярослава и Жешува.

Об этом сообщается в Telegram Укрзализныци.

Другие правила бесплатного пользования железной дорогой в Польше пока остаются прежними. Воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, которые пересекли границу с 24 февраля и относятся к следующим группам:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Посадка в вагон происходит по заранее полученному в железнодорожной кассе бесплатному билету, выдаваемому при наличии загранпаспорта гражданина Украины, проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу, или уведомления о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.

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