Польша вводит новые правила бесплатного проезда в поездах для украинцев — Finance.ua

Другие правила бесплатного пользования железной дорогой в Польше пока остаются прежними. Воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, которые пересекли границу с 24 февраля и относятся к следующим группам:
Посадка в вагон происходит по заранее полученному в железнодорожной кассе бесплатному билету, выдаваемому при наличии загранпаспорта гражданина Украины, проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу, или уведомления о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.