Польша вводит новые правила бесплатного проезда в поездах для украинцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша вводит новые правила бесплатного проезда в поездах для украинцев

Сегодня 11:16Личные финансы
52
Польша вводит новые правила бесплатного проезда в поездах для украинцевПольша вводит новые правила бесплатного проезда в поездах для украинцев
С 1 июня пассажиры из Украины получат право бесплатного проезда только на маршрутах из нескольких городов Польши: Хелма, Дорогусская, Люблина, Грубешева, Перемышля, Загужа, Ярослава и Жешува.
Об этом сообщается в Telegram Укрзализныци.
Читайте также
Другие правила бесплатного пользования железной дорогой в Польше пока остаются прежними. Воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, которые пересекли границу с 24 февраля и относятся к следующим группам:
  • дети до 18 лет;
  • женщины;
  • мужчины старше 60 лет;
  • мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.
Место для вашей рекламы
Посадка в вагон происходит по заранее полученному в железнодорожной кассе бесплатному билету, выдаваемому при наличии загранпаспорта гражданина Украины, проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу, или уведомления о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.

8 полезных советов, как рассчитаться за границей

По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.