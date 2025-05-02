В Евросоюзе отреагировали на соглашение о недрах — Finance.ua

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В Евросоюзе отреагировали на соглашение о недрах

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В Евросоюзе отреагировали на соглашение о недрах
В Евросоюзе отреагировали на соглашение о недрах
По предварительной оценке Европейской Комиссии, соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления не является эксклюзивным и не помешает сотрудничеству в этой сфере с Европейским Союзом.
Об этом заявила в пятницу, 2 мая, официальный представитель Еврокомиссии Леа Цубер.
По ее словам, ЕС и Украина официально являются партнерами в сфере критически важных видов сырья, и это партнерство закреплено в меморандуме о взаимопонимании, подписанном в 2021 году, а соглашение с США «не повлияет на этот меморандум».

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«Конечно, Украина может продолжать взаимодействовать с ЕС в этой сфере, и, конечно, мы будем рады продолжить наше сотрудничество в этом направлении», — добавила она.
Еврокомиссия приветствует соглашение между Украиной и США. Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо заверила, что Брюссель тесно контактировал и продолжает контактировать по этому вопросу с украинскими властями.
«Мы приветствуем, что в соглашении учитывается процесс вступления Украины в ЕС и законодательные акты ЕС, что, безусловно, имеет ключевое значение, и это то, что мы обсуждали с нашими украинскими партнерами. И мы понимаем, что они также были заинтересованы в том, чтобы такое соглашение не стояло на пути возможного предстоящего вступления в ЕС», — отметила она, отвечая на вопрос DW.
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В феврале еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне во время своего визита в Киев подтвердил приверженность ЕС меморандуму о взаимопонимании. Тогда официальный представитель Еврокомиссии Томас Ренье пояснил, что это сотрудничество направлено не только на обеспечение цепочек поставок для ЕС, но и на создание преимуществ для партнеров, таких как добавленная стоимость и наращивание потенциала на местах, чтобы обеспечить взаимную выгоду.
«Как видите, речь идет о сотрудничестве с Украиной, а не о какой-то конкуренции с США», — отметил он.
По материалам:
Deutsche Welle
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