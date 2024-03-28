В Европоле подтвердили утечку данных о сотрудниках — Finance.ua

В Европоле подтвердили утечку данных о сотрудниках Сегодня 09:45 — Мир

В Европоле подтвердили утечку данных о сотрудниках

В штаб-квартире Европола в Гааге подтвердили информацию об исчезновении засекреченных печатных копий документов, содержащих личные данные сотрудников, передают европейские СМИ.

Представитель этой полицейской службы подтвердил пропавшие данные о личных делах ряда сотрудников агентству EFE. Он не уточнил, о чьих именно данных идет речь.

По словам собеседника EFE, «инцидент произошел летом прошлого года», при этом, по его словам, «основная деятельность Европола из-за этого не пострадала».

Читайте также Ирландия оштрафовала Meta на 265 миллионов евро за утечку данных

Ранее в среду Politico со ссылкой на внутренний документ и работников агентства сообщало, что бумажные личные дела исполнительного директора Катрин де Болль и других чиновников исчезли еще до сентября прошлого года.

«Так, 6 сентября 2023 года директорат Европола был поставлен в известность о том, что бумажные личные дела нескольких сотрудников исчезли», — говорится в документе, с которым ознакомилось Politico. Позже, когда сотрудники проверили всю документацию агентства, они обнаружили пропажу еще нескольких файлов.

Речь идет о личных документах де Болле и трех ее заместителей Юргене Эбнере, Андрея Линты и Жан-Филиппе Лекуфа. На данный момента не понятно, каким образом это произошло. Точную дату исчезновения тоже пока не установили.

Читайте также Крупнейшая утечка: хакеры в Китае продают личные данные 1 млрд человек

Также нынешние и бывшие сотрудники Европола рассказали Politico, что некоторые файлы удалось вернуть, когда случайный прохожий обнаружил их в общественном месте в Гааге и принес их в полицию.

После случившегося главу отдела кадров Европола Массимилиано Беттина отправили в административный отпуск.

Газета пишет, что конфиденциальные документы отдела кадров Европола в печатном виде хранятся в сейфе в комнате, доступ к которой есть у очень ограниченного числа сотрудников. Код сейфа также знают некоторые из них.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.