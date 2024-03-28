В Европоле подтвердили утечку данных о сотрудниках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Европоле подтвердили утечку данных о сотрудниках

Мир
0
В Европоле подтвердили утечку данных о сотрудниках
В Европоле подтвердили утечку данных о сотрудниках
В штаб-квартире Европола в Гааге подтвердили информацию об исчезновении засекреченных печатных копий документов, содержащих личные данные сотрудников, передают европейские СМИ.
Представитель этой полицейской службы подтвердил пропавшие данные о личных делах ряда сотрудников агентству EFE. Он не уточнил, о чьих именно данных идет речь.
По словам собеседника EFE, «инцидент произошел летом прошлого года», при этом, по его словам, «основная деятельность Европола из-за этого не пострадала».
Читайте также
Ранее в среду Politico со ссылкой на внутренний документ и работников агентства сообщало, что бумажные личные дела исполнительного директора Катрин де Болль и других чиновников исчезли еще до сентября прошлого года.
«Так, 6 сентября 2023 года директорат Европола был поставлен в известность о том, что бумажные личные дела нескольких сотрудников исчезли», — говорится в документе, с которым ознакомилось Politico. Позже, когда сотрудники проверили всю документацию агентства, они обнаружили пропажу еще нескольких файлов.
Речь идет о личных документах де Болле и трех ее заместителей Юргене Эбнере, Андрея Линты и Жан-Филиппе Лекуфа. На данный момента не понятно, каким образом это произошло. Точную дату исчезновения тоже пока не установили.
Читайте также
Также нынешние и бывшие сотрудники Европола рассказали Politico, что некоторые файлы удалось вернуть, когда случайный прохожий обнаружил их в общественном месте в Гааге и принес их в полицию.
После случившегося главу отдела кадров Европола Массимилиано Беттина отправили в административный отпуск.
Газета пишет, что конфиденциальные документы отдела кадров Европола в печатном виде хранятся в сейфе в комнате, доступ к которой есть у очень ограниченного числа сотрудников. Код сейфа также знают некоторые из них.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.