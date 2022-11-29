Ирландия оштрафовала Meta на 265 миллионов евро за утечку данных — Finance.ua
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Ирландия оштрафовала Meta на 265 миллионов евро за утечку данных

Фондовый рынок
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Ирландия оштрафовала Meta на 265 миллионов евро за утечку данных
Ирландия оштрафовала Meta на 265 миллионов евро за утечку данных
Ирландский регулятор оштрафовал компанию Meta (ранее Facebook) на 265 млн евро после того, как данные более полумиллиарда пользователей были выложены на хакерском веб-сайте.
Об этом сообщает агентство AFP.
Комиссией было установлено, что Meta нарушила две статьи законодательства ЕС о защите данных.
Европейские операции Meta, как и ряд других техгигантов вроде Google и Apple, базируются в Дублине. Следовательно, ирландский регулятор является ведущим органом, ответственным за привлечение этих компаний к ответственности.
В дополнение к штрафу комиссия заявила, что «вынесла выговор и приказ», требующий от владельца Facebook Марка Цукерберга «привести свою обработку данных в соответствие (законодательству) путем принятия ряда корректирующих действий в течение определенного периода времени».
Ирландский регулятор начал свое расследование в апреле 2021 года, чтобы определить, был ли нарушен общеевропейский регламент о защите данных (GDPR) в части безопасности данных и соответствующего ирландского законодательства. Благодаря GDPR, вступившему в силу в 2018 году, пользователи социальных сетей получили больше прав для распоряжения собственными цифровыми данными.
Ранее Facebook заявлял, что данные с платформы были украдены хакерами в 2019 году, которые пользовались функцией для поиска друзей с помощью списков контактов.
По материалам:
Економічна Правда
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