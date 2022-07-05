Крупнейшая утечка: хакеры в Китае продают личные данные 1 млрд человек — Finance.ua
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Крупнейшая утечка: хакеры в Китае продают личные данные 1 млрд человек

Криминал
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В Китае произошла крупнейшая утечка личных данных в истории страны. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Неизвестные киберпреступники выставили на продажу в интернете базу данных полиции Шанхая с персональной информацией около одного миллиарда жителей Китая.
Как стало известно, хакеры предлагают продать более 23 терабайтов украденных данных за 10 биткоинов на сумму около $200 тыс. Туда входят имена, адреса, место рождения, национальный идентификационные номера, номера телефонов и информация об уголовных делах.
Масштаб утечки вызвал немалый резонанс в среде специалистов по кибербезопасности. Так, некоторые эксперты сомневаются в том, что хакерам действительно удалось похитить полицейскую базу.
Основатель и CEO криптовалютной биржи Binance Чжао Чанпэн, в свою очередь, заявил, что его компания обнаружила утечку миллиарда записей резидентов «из одной азиатской страны», после чего здесь ужесточили процедуру проверки.
Крупнейшая утечка: хакеры в Китае продают личные данные 1 млрд человек
Власти Китайской Народной Республики пока публично не комментировали информацию о возможной утечке данных.
«Этот инцидент еще раз подчеркнул проблемы, стоящие перед Пекином, поскольку он собирает данные о сотнях миллионов людей и ужесточает контроль за конфиденциальным онлайн-контентом», — пишет Bloomberg.
По материалам:
Фокус
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