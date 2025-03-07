В Европе предложили план защиты неба над Украиной «Небесный щит» отдельно от НАТО — Finance.ua

В Европе предложили план защиты неба над Украиной «Небесный щит» отдельно от НАТО
Европа возглавила предложение «Небесный щит», разработанное военными экспертами, которое могло бы остановить российские ракетные атаки и будет действовать отдельно от НАТО.
Согласно плану, «Небесный щит» будет содержать 120 истребителей, которые будут развернуты для защиты Киева и западных регионов Украины, в частности трех действующих атомных электростанций Украины, а также Одессы и Львова. Небесный щит возглавят представители европейской зоны воздушной охраны, которая будет действовать отдельно от НАТО.
План уже обсуждали после начала полномасштабного вторжения россии в Украину с 24 февраля 2022 года. Но новая версия плана и активные обсуждения начались после встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, когда США приостановили военную помощь и ограничили обмен разведданными с Киевом.
«Внедрение Sky Shield станет важным компонентом активизации Европы, гарантируя эффективную безопасность Украины», — отметил бывший министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис.
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Планируется, что разработанное военными экспертами решение не будет провоцировать еще больший конфликт с россией. В первую очередь потому, что самолеты будут защищать города и инфраструктуру Украины от российских ракет и беспилотников, потенциально действуя в рамках «перемирия в небе», предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе.
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