В Европе могут запретить широкие кроссоверы и внедорожники — Finance.ua

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В Европе могут запретить широкие кроссоверы и внедорожники

Технологии&Авто
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В Европе могут запретить широкие кроссоверы и внедорожники
В Европе могут запретить широкие кроссоверы и внедорожники
В Европе задумались о запрете широких кроссоверов и внедорожников.
Как показало исследование Transport & Environment (T&E), средняя ширина новых машин в Евросоюзе уже превысила 180 сантиметров — размер стандартного парковочного места. При этом они не остановились в росте: уже 23 года подряд автомобили прибавляют в среднем по 0,5 сантиметра к ширине.
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В T&E отметили, что, может быть, полсантиметра в год не кажется большим увеличением. Однако без законодательных реформ роскошные внедорожники сравняются в ширину с грузовиками и автобусами, что приведет к транспортному коллапсу на европейских улицах. Уже сейчас они оставляют мало места для других участников движения.
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Около половины новых SUV не вписывается в 180 сантиметров — стандартное паркоместо во многих европейских городах, таких как Париж, Лондон и Берлин. К примеру, ширина Mercedes-Benz GLC составляет 203 сантиметра, Range Rover — почти 205, Volvo EX90 — около 204 сантиметров. А у BMW на два метра в ширину растянуты сразу несколько моделей.
Кроме того, на дорогах банально становится тесно, большие габариты угрожают безопасности, отмечают в T&E. Особенно важна высота: повышение капота на 10 сантиметров увеличивает риск смертельного исхода при столкновениях с пешеходами и велосипедистами на 30 процентов, показало исследование, проведенное в Бельгии с 2017 по 2021 год.
По материалам:
Ampercar
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