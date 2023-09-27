В Европарламенте предлагают снять торговые барьеры для украинского бизнеса — Finance.ua

В Европарламенте предлагают снять торговые барьеры для украинского бизнеса Сегодня 09:46 — Казна и Политика

В Европарламенте предлагают снять торговые барьеры для украинского бизнеса

Евросоюз еще до того момента, пока Украина не станет полноценным членом ЕС, должен рассмотреть вопрос отмены торговых пошлин и предоставления доступа к внутренним рынкам.

Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецолла в интервью The Guardian.

По ее словам, ЕС не должен тормозить евроинтеграцию Украины и рассчитывает на начало официальных переговоров еще до Рождества.

«Если они быстро продвигаются, мы должны соответствовать этой скорости. Я ожидаю конкретного результата, потому что наихудшим сигналом было бы, если мы поставим этим людям цели и сроки, которые сами не можем соблюсти», — сказала она.

Она предположила, что странам-кандидатам уже сейчас можно было бы предоставить определенные преимущества членства, не дожидаясь официального присоединения к Евросоюзу.

Например, речь может идти о присоединении к роуминговому пространству ЕС, которое в Украине называют «роуминговым безвизом». Украина планирует заключить соответствующее соглашение с ЕС уже в текущем году.

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«Если мы собираемся расширить (бесплатный) роуминг на эти страны, давайте это сделаем. Операторы сетей готовы к этому», — сказала Мецолла.

Также она предлагает снять торговые барьеры для бизнеса.

«Подготовка ко вступлению также означает доступ к фондам, доступ к университетам, доступ для студентов, возможность выйти на внутренний рынок, независимо от того, применяем мы импортные или экспортные пошлины. Мы годами говорили, что Украина не может присоединиться к европейской энергосистеме, но когда началась война, на это понадобились считаные дни. В конце концов, это всегда вопрос политической воли», — сказала она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня По материалам:

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