В Еврокомиссии заявили об «окончательном отделении» от газа из россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Еврокомиссии заявили об «окончательном отделении» от газа из россии

Энергетика
11
Европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Европейскому Союзу успешно удалось достичь энергетической независимости от россии.
Об этом Бретон заявил в интервью французской радиостанции RTL в воскресенье.
«Сегодня мы полностью отделены от российского газа... Никто не думал, что мы сможем это сделать, потому что зависели от россии. Мы зависели на 40%, а теперь — всего на 7%», — сказал он, напомнив, что в начале полномасштабного вторжения достижение энергонезависимости ЕС от рф прогнозировалось до 2027 года.
Читайте также
Также еврокомиссар подчеркнул, что россия больше не является надежным партнером для Европы, а Европе удалось заместить 155 миллиардов кубометров газа из других источников. В то же время, стоимость этого газа возросла.
Напомним, в июле, из-за сверхвысоких цен на энергоносители и угрозы стабильной поставке газа, страны ЕС договорились добровольно сократить потребление газа на 15% по сравнению со средним показателем последних 5 лет. Если ситуация станет очень сложной, требование экономии может стать обязательным.
Напомним, на саммите 20 октября лидеры стран ЕС договорились о мерах по борьбе с энергетическим кризисом и согласились с необходимостью ускорить усилия по снижению спроса на энергию.

Как Европа избавляется от зависимости от российских энергоресурсов

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.