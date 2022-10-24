В Еврокомиссии заявили об «окончательном отделении» от газа из россии — Finance.ua

В Еврокомиссии заявили об «окончательном отделении» от газа из россии Сегодня 10:46 — Энергетика

Европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Европейскому Союзу успешно удалось достичь энергетической независимости от россии.

Об этом Бретон заявил в интервью французской радиостанции RTL в воскресенье.

«Сегодня мы полностью отделены от российского газа... Никто не думал, что мы сможем это сделать, потому что зависели от россии. Мы зависели на 40%, а теперь — всего на 7%», — сказал он, напомнив, что в начале полномасштабного вторжения достижение энергонезависимости ЕС от рф прогнозировалось до 2027 года.

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Также еврокомиссар подчеркнул, что россия больше не является надежным партнером для Европы, а Европе удалось заместить 155 миллиардов кубометров газа из других источников. В то же время, стоимость этого газа возросла.

Напомним, в июле, из-за сверхвысоких цен на энергоносители и угрозы стабильной поставке газа, страны ЕС договорились добровольно сократить потребление газа на 15% по сравнению со средним показателем последних 5 лет. Если ситуация станет очень сложной, требование экономии может стать обязательным.

Напомним, на саммите 20 октября лидеры стран ЕС договорились о мерах по борьбе с энергетическим кризисом и согласились с необходимостью ускорить усилия по снижению спроса на энергию.

Українська правда По материалам:

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