Евросоюз сэкономил 11 миллиардов евро на импорте газа — Finance.ua

Евросоюз сэкономил 11 миллиардов евро на импорте газа Сегодня 15:33 — Энергетика

Возобновляемые источники энергии позволили Европейскому Союзу избежать импорта природного газа на 99 млрд евро с начала войны в Украине, что на 11 миллиардов евро больше, чем в прошлом, благодаря рекордному росту ветровой и солнечной энергии.

Об этом свидетельствует исследование, проведённое аналитическими центрами E3G и Ember, пишет издание Euractiv

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Согласно новому отчету, с марта 2022 года солнечная и ветровая энергия произвела четверть электроэнергии в ЕС, что позволило избежать импорта 70 млрд кубометров газа.

В свою очередь, это также помогло смягчить сокращение производства гидроэлектроэнергии, вызванное засухами, и снижение производства атомной энергии, вызванное техническим обслуживанием и серией отказов во французском атомном секторе.

«Ветер и солнце уже помогают европейским гражданам. Но будущий потенциал еще больше», — сказал старший аналитик Ember Крис Росслоу.

Исследование показывает, что с марта 19 стран-членов ЕС достигли рекордного производства ветровой и солнечной электроэнергии.

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УНІАН По материалам:

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