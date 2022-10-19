Как Европа выбирается из российской энергетической западни — Finance.ua

Как Европа выбирается из российской энергетической западни Сегодня 10:12 — Энергетика

Как Европа выбирается из российской энергетической западни

Краткосрочные и долгосрочные контракты европейских стран с Газпромом по импорту газа истекают. Finance.ua проследил , как Европа выбирается из российской энергетической западни и о чем свидетельствуют последние руководящие документы и заявления официальных лиц.

Новые газовые контракты с рф всё?

В Европейской комиссии намереваются диверсифицировать источники и заключить контракты с новыми партнерами:

увеличить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США и Канады, а также трубопроводного и СПГ из Норвегии;

активизировать сотрудничество с Азербайджаном, особенно в рамках Южного газового коридора;

заключить соглашения с такими поставщиками газа, как Египет и Израиль, по увеличению поставок СПГ;

возобновить энергетический диалог с Алжиром;

наладить сотрудничество с крупными производителями в Персидском Заливе, включая Катар, а также Австралию.

Впрочем, сейчас есть разный опыт.

До конца 2022 года у Польши контракт с Газпромом на поставку газа на сумму около 10 млрд злотых в год. Государственная нефтегазовая компания PGNiG давно заявляла, что контракт не будет продлен. План на будущее предусматривал: сырье из россии будет заменено увеличением поставок сжиженного газа, а также благодаря новому газопроводу Baltic Pipe, по которому уйдет топливо из Норвегии.

А уже 27 сентября Baltic Pipe был торжественно открыт. Президент Анджей Дуда назвал газопровод польской мечтой тех, «у кого было видение укрепления независимости нашей страны».

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В тот же день в Будапеште состоялось событие обратного характера. В МИД Венгрии подписали с Газпромом новое 15-летнее соглашение о поставках природного газа.

В то же время, министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что для Венгрии «энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета и экономики, а не политический вопрос». «Нельзя отапливать дома политическими заявлениями», — добавил Сийярто.

С 27 июня, по решению Европарламента, действует Регламент о хранении газа (Regulation (EU) 2022/1032) . Предусматривается, что подземные хранилища газа на территории стран ЕС до зимы 2022–2023 гг. должны быть заполнены по меньшей мере на 80% мощности и на 90% перед следующими зимними периодами.

В целом ЕС постарается коллективно заполнить не менее 85% общих мощностей подземных хранилищ газа в ЕС в 2022 году.

Детальнее о мерах, которые планирует предпринимать Европа с целью отказа от российских энергоносителей, мы рассказали в статье:

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