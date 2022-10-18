Потребление российского газа в Европе упало в пять раз — Finance.ua

Потребление российского газа в Европе упало в пять раз Сегодня 09:31 — Энергетика

Потребление российского газа в Европе по итогам последнего месяца снизилось с более чем 40% до 8% и продолжает падать.

Об этом на брифинге заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

«Потребление российского газа в Европе быстро падает в сторону нуля. Уже по итогам последнего месяца оно упало с более чем 40% в европейском измерении, до менее 10%, около 8%. И продолжает снижаться», — сказал он.

В связи с этим, Харченко сомневается, что россия будет инвестировать в восстановление «Северных потоков», которые к повреждению в результате взрывов поставляли голубое топливо в Европу.

«У меня очень грустные для россии предсказания об объемах газа, которые они смогут поставлять на европейские и мировые рынки, после того, как Европа полностью заместит российские поставки. россия будет сидеть на этом газе и все», — считает эксперт.

По его словам, после ухода с рынка рф западных компаний в россии также продолжает сокращаться добыча нефти. А введение ценовых ограничений будет существенным ударом по доходам рф.

«Ожидаем, что будет введен ценовой потолок. Очень напряженные переговоры по этому поводу продолжаются, но есть много обнадеживающих сигналов. Хочу верить, что ценовой потолок на российскую нефть в 60 долларов, о котором идет активный диалог, заработает. Это будет безумным ударом по доходам рф от нефти, а это, напоминаю, более 110 млрд долларов в 2021 году. После введения санкций эта сумма уменьшится втрое или больше», — уточнил Харченко.

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УНІАН По материалам:

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