В Еврокомиссии рассказали, когда Украину присоединят к роумингу ЕС — Finance.ua

В Еврокомиссии рассказали, когда Украину присоединят к роумингу ЕС
Окончательное решение о присоединении Украины к роумингу Европейского Союза может быть принято еще в нынешнем году.
Об этом по результатам встречи в Кабинете Министров заявил еврокомиссар по добрососедству и расширению Оливер Варгеи.
По его словам, получение кандидатского статуса только увеличит объем работы, который необходимо сделать Украине: «Ваша работа только увеличивается. Мы обсудили, что теперь ждем от Украины не только принятия необходимых законов, но и их запуска — обеспечения того, что эти законы будут работать».
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Еврокомиссар отметил, что сейчас Еврокомиссия предлагает Киеву ускорить интеграцию в тех сферах, где можно быстро добиться успеха и где Украина может быстро получить положительные результаты.
«Однозначно это будет роуминг и промышленный безвиз, но могут быть еще и другие сферы», — добавил Варгеи.
Что касается присоединения Украины к роумингу ЕС, то еврокомиссар предполагает принятие решения еще до конца года.
«Сейчас ведутся все необходимые консультации. Сначала европейские операторы должны согласовать этот вопрос между собой, потом — с украинскими операторами. Но думаю, что к нашей следующей встрече в Брюсселе (речь идет о саммите Украина-ЕС, который должен состояться до конца года) мы можем уже положить на стол решение», — уточнил он.
Напомним, во время обращения в Европейский парламент глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС.
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