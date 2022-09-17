Что изменится для украинцев в роуминге ЕС — Finance.ua

Что изменится для украинцев в роуминге ЕС Сегодня 11:29 — Личные финансы

Что изменится для украинцев в роуминге ЕС

В ЕС включат Украину в свою зону бесплатного роуминга, что позволит не платить дополнительно за связь после пересечения границы.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляйен.

«Мы дадим Украине возможность максимально использовать свой потенциал. Основываясь на успехе путей солидарности для обеспечения бесперебойного доступа к единому рынку. Включаем Украину в нашу зону свободного роуминга ЕС», — написала она, добавив, что намерена обсудить вопрос с президентом Украины.

Что значит роуминг в ЕС

В странах ЕС с 2017 года работают правила бесплатного роуминга — то есть при путешествиях внутри блока тарифы за пользование мобильной связью не меняются. Пользователь по-прежнему оплачивает обычный тариф своего оператора, как будто он находится в своей стране.

«Когда вы выезжаете за пределы своей страны в другую страну ЕС, вам не нужно платить дополнительно за использование мобильного телефона. Ваши звонки на мобильные и стационарные телефоны, текстовые сообщения (SMS) и использование данных (просмотр веб-страниц, потоковое воспроизведение музыки и видео) оплачиваются по внутренним тарифам, то есть по той же цене, что и звонки, текстовые сообщения и данные в вашей стране», — объясняют принцип роуминга в странах ЕС на официальном сайте

Правило бесплатного роуминга распространяется также на любые входящие звонки или текстовые сообщения, получаемые человеком, находясь за границей. С пользователя не взимается дополнительная плата за звонки или текстовые сообщения в роуминге, даже если звонящий пользуется услугами другого оператора.

«Если вы постоянно пользуетесь мобильным телефоном за границей, например, если вы переезжаете за границу и продолжаете использовать сим-карту из своей страны, ваш оператор мобильной связи может взимать дополнительную плату за роуминг. Однако эти сборы ограничены политикой добросовестного использования», — уточняются условия для тех, кто находится вне своей страны длительный срок.

В чем польза включения Украины в европейскую зону роуминга

Включение Украины в зону бесплатного роуминга ЕС будет означать, что абоненты украинских операторов не должны будут беспокоиться о связи во время поездок по странам Европы, как не нужно будет платить за входящие звонки и сообщения. Также — жители ЕС не должны будут доплачивать своим операторам мобильной связи при посещении Украины.

С началом войны украинские операторы обеспечивали беженцам в ЕС бесплатный роуминг и звонки домой для связи с родственниками. Схожие пакеты помощи предлагали и местные операторы мобильной связи за рубежом.

Теперь же появится возможность не покупать сим-карту местного оператора в стране пребывания, чтобы иметь связь по доступной цене на короткий срок.

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