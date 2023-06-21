В Еврокомиссии раскрыли детали плана многолетней поддержки Украины на 50 млрд евро — Finance.ua
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В Еврокомиссии раскрыли детали плана многолетней поддержки Украины на 50 млрд евро

Казна и Политика
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В Еврокомиссии раскрыли детали плана многолетней поддержки Украины на 50 млрд евро
В Еврокомиссии раскрыли детали плана многолетней поддержки Украины на 50 млрд евро
Для многолетней финансовой поддержки Украины в объеме до 50 млрд евро Европейская комиссия предлагает создать отдельный механизм по привлечению средств через гранты и кредиты, инвестиции, а также техническую помощь.
Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
Вновь созданный Механизм для Украины (Ukraine Facility), по замыслу ЕС, должен поддерживать макрофинансовую стабильность государства, содействие восстановлению, а также модернизацию при внедрении ключевых реформ на пути вступления в ЕС.
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«Он будет способствовать переходу к зеленой, цифровой и инклюзивной экономике, постепенно приближающейся к правилам и стандартам ЕС», — добавляют в Еврокомиссии, уточняя, что речь идет о поддержке в течение 2024−2027 годов.

Деятельность Механизма основывается на трех компонентах («столпах»).

  • Первый компонент — финансовая поддержка в форме грантов и кредитов. Для ее получения правительство Украины должно будет подготовить План восстановления, реконструкции и модернизации страны и подробно описать реформы и инвестиции, которые намерены осуществить в рамках вступления в ЕС.
  • Второй компонент — специальная инвестиционная программа для Украины, направленная на привлечение и мобилизацию государственных и частных инвестиций для восстановления и реконструкции Украины в поддержку реализации Плана.
  • Третий компонент — техническая помощь и другие вспомогательные меры, в частности мобилизация экспертных знаний по реформам, поддержка местных властей, гражданского общества и другие формы двусторонней помощи, которую обычно предоставляют странам, готовящимся к вступлению в ЕС.
Предполагается, что общий объем средств Фонда составит до 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год как в виде грантов, так и в виде кредитов. Гранты будут мобилизованы с помощью нового специального инструмента в рамках Многолетней финансовой программы ЕС, а ссуды будут гарантированы по образцу текущего финансирования Украины в рамках макрофинансовой помощи.
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В Еврокомиссии подчеркивают, что механизм и его реализация будут обеспечены надежной системой прозрачности, аудита и контроля, что будет гарантировать защиту финансовых интересов ЕС.
Предложение о создании Механизма для Украины будет рассмотрено Европейским парламентом и Советом Е С в рамках пакета среднесрочного пересмотра Многолетней финансовой программы ЕС, и после его принятия Украине предложат представить свой План восстановления.
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После оценки Плана Еврокомиссия представит предложение Совету Е С принять План и установить условия, которые Украина должна выполнить, чтобы получить доступ к поддержке в рамках Механизма.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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