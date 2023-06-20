Украина стала членом Банка развития Совета Европы — Finance.ua

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Украина стала членом Банка развития Совета Европы

Казна и Политика
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Украина стала членом Банка развития Совета Европы
Украина стала членом Банка развития Совета Европы
В июне 2023 года Украина завершила процесс вступления и стала 43 страной-членом Банка развития Совета Европы (БРСЕ).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Присоединение к Банку развития Совета Европы — это еще один шаг на пути дальнейшей полноценной интеграции Украины в ЕС. Обе стороны приложили значительные усилия для достижения этой цели. Мы уверены, что членство будет играть важную роль в процессе восстановления Украины и поможет нам преодолеть существующие вызовы» , — прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.
Сотрудничество Банка с Украиной является одной из целей Стратегического плана деятельности БРСЕ на 2023−2027 годы.
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Ключевые направления сотрудничества будут фокусироваться на обеспечении первоочередных потребностей Украины в сфере здравоохранения и государственной жилищной политики, в том числе обеспечении жильем граждан Украины.
«Вступление Украины в Банк развития Совета Европы -это свидетельство доверия Украины к Банку и его возможности поддержать страну в восстановлении, реконструкции и долгосрочном социальном развитии», — отметил Руководитель Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли.
Обретение Украиной членства в БРСЕ произошло менее чем через год после того, как страна официально подала заявку на членство в июне 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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