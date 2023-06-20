Украина стала членом Банка развития Совета Европы — Finance.ua

Украина стала членом Банка развития Совета Европы Сегодня 15:17 — Казна и Политика

Украина стала членом Банка развития Совета Европы

В июне 2023 года Украина завершила процесс вступления и стала 43 страной-членом Банка развития Совета Европы (БРСЕ).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Присоединение к Банку развития Совета Европы — это еще один шаг на пути дальнейшей полноценной интеграции Украины в ЕС. Обе стороны приложили значительные усилия для достижения этой цели. Мы уверены, что членство будет играть важную роль в процессе восстановления Украины и поможет нам преодолеть существующие вызовы» , — прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Сотрудничество Банка с Украиной является одной из целей Стратегического плана деятельности БРСЕ на 2023−2027 годы.

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Ключевые направления сотрудничества будут фокусироваться на обеспечении первоочередных потребностей Украины в сфере здравоохранения и государственной жилищной политики, в том числе обеспечении жильем граждан Украины.

«Вступление Украины в Банк развития Совета Европы -это свидетельство доверия Украины к Банку и его возможности поддержать страну в восстановлении, реконструкции и долгосрочном социальном развитии», — отметил Руководитель Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли.

Обретение Украиной членства в БРСЕ произошло менее чем через год после того, как страна официально подала заявку на членство в июне 2022 года.

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