В ЕС достигли договоренностей относительно кредита Украине в 100 млн евро на быстрое восстановление — Finance.ua

В ЕС достигли договоренностей относительно кредита Украине в 100 млн евро на быстрое восстановление Сегодня 16:29 — Казна и Политика

В ЕС достигли договоренностей относительно кредита Украине в 100 млн евро на быстрое восстановление

Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) согласовали предоставление гарантии ЕС, которая позволит ЕИБ выделить Украине новые кредиты в размере 100 млн евро, сообщили в евроинституции.

«Еврокомиссия и ЕИБ согласились предоставить гарантию ЕС, которая позволит ЕИБ предоставить Украине 100 миллионов евро новых ссуд для быстрого восстановления, например, для ремонта муниципальной или энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что кроме выделенного ранее 1 миллиарда евро на быстрое восстановление для поддержки критически важных секторов, согласованная гарантия ЕС позволяет ЕИБ «одолжить Украине дополнительные 100 миллионов евро на очень выгодных условиях».

Ожидается, что кредитные соглашения, которые стали возможны в рамках гарантийного соглашения на сумму 26,7 миллиарда евро, подписанного между Европейской комиссией и ЕИБ в мае 2022 года, будут подписаны позже в 2023 году, а затем выплачены, как только об этом попросит Украина.

Эти ссуды помогут удовлетворить финансовые потребности Украины для приоритетов быстрого восстановления в 2023 году в свете обновленной оценки потребностей Украины в восстановлении и реконструкции, указали в Еврокомиссии.

Читайте также Сколько финансовой помощи получила Украина за последний месяц (инфографика)

Как сообщается, ЕС и ЕИБ предоставили значительное финансирование для модернизации Украины и оказания помощи с начала войны России против Украины. «В целом ЕС выделил 70 миллиардов евро на поддержку Украины и ее народа, в том числе — по этому последнему соглашению — 2,4 миллиарда евро финансирования ЕИБ для Украины, подкрепленного гарантией ЕС», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.