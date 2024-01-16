В Еврокомиссии предостерегли западных союзников от ослабления поддержки Украины — Finance.ua

В Еврокомиссии предостерегли западных союзников от ослабления поддержки Украины
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предостерегла Запад от ослабления поддержки Украины оружием и финансами.
Об этом она заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Reuters.
По ее словам, Запад не должен отказываться от поставок Украине оружия и денег, если он хочет, чтобы Киев добился успеха в войне против россии.
«Украина может победить в этой войне, но мы должны продолжать усиливать их сопротивление», — сказала она лидерам бизнеса, призывая западных союзников Киева продолжать поставки оружия и финансовую поддержку Украины.
«Украинцам нужно предсказуемое финансирование в течение 2024 года и далее. Им нужны достаточные и постоянные поставки оружия, чтобы защитить Украину и вернуть ей законную территорию», — резюмировала глава ЕК.
Отметим, Европейский Союз 21 декабря выплатил Украине последние 1,5 млрд евро из 18-миллиардного пакета макрофинансовой помощи на 2023 год.
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