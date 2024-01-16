В Еврокомиссии предостерегли западных союзников от ослабления поддержки Украины — Finance.ua

В Еврокомиссии предостерегли западных союзников от ослабления поддержки Украины Сегодня 16:47

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предостерегла Запад от ослабления поддержки Украины оружием и финансами.

Об этом она заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Reuters.

По ее словам, Запад не должен отказываться от поставок Украине оружия и денег, если он хочет, чтобы Киев добился успеха в войне против россии.

«Украина может победить в этой войне, но мы должны продолжать усиливать их сопротивление», — сказала она лидерам бизнеса, призывая западных союзников Киева продолжать поставки оружия и финансовую поддержку Украины.

«Украинцам нужно предсказуемое финансирование в течение 2024 года и далее. Им нужны достаточные и постоянные поставки оружия, чтобы защитить Украину и вернуть ей законную территорию», — резюмировала глава ЕК.

Отметим, Европейский Союз 21 декабря выплатил Украине последние 1,5 млрд евро из 18-миллиардного пакета макрофинансовой помощи на 2023 год.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.