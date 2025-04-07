В Еврокомиссии не исключили, что компании США отстранят от европейских госзакупок — Finance.ua
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В Еврокомиссии не исключили, что компании США отстранят от европейских госзакупок

Фондовый рынок
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В Еврокомиссии не исключили, что компании США отстранят от европейских госзакупок
В Еврокомиссии не исключили, что компании США отстранят от европейских госзакупок
Еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне не исключил, что в рамках ответа на тарифную политику президента США Дональда Трампа американским компаниям откажут в участии в европейских государственных контрактах.
Его заявление приводит BFMTV.
Сейчас в ЕС идет дискуссия о том, как лучше отвечать США на введенные тарифы.
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«Мы могли бы принять решение об отстранении всех американских компаний от европейских государственных закупок», — сказал Сежурне.
В то же время еврокомиссар признал, что ЕС не сможет отказаться от американских компаний в ряде услуг, в том числе цифровых.
«Но мы должны точно определить, в каких секторах и почему мы можем это сделать», — добавил Сежурне.
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Он сказал, что это «один из вопросов, стоящих в повестке дня», и это будет иметь «значительное влияние на американские компании».
Напомним, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к скорым действиям для обеспечения конкурентоспособности страны в ответ на падение рынков акций и облигаций после этого.
Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с Европой об изменении тарифов, если она «не будет платить много денег ежегодно».
По материалам:
Європейська правда
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