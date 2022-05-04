В Еврокомиссии назвали шаги послевоенного восстановления Украины — Finance.ua

В Еврокомиссии назвали шаги послевоенного восстановления Украины

Сегодня 16:02 — Казна и Политика

В Еврокомиссии назвали шаги послевоенного восстановления Украины

Европейский Союз вместе с международными финансовыми институтами и глобальными партнерами должен поддержать все этапы послевоенного восстановления Украины, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие, продолжение реформ и будущее членство в Европейском Союзе.

Об этом сегодня в Страсбурге, выступая на пленарном заседании Европейского парламента, заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен.

«Первый шаг — это немедленная помощь. Речь идет о краткосрочной экономической поддержке, чтобы помочь Украине преодолеть последствия войны. Мы уже сейчас сделали для этого многое. Позвольте напомнить о пакете нашей макрофинансовой помощи и прямой поддержке бюджета Украины. Вдобавок мы также предложили отменить все импортные пошлины на украинский экспорт в наш Евросоюз на один год. Уверена, что Европейский парламент своим весом поддержит эту идею и предложение», — отметила Урсула фон дер Ляйен, обращаясь к депутатам Европарламента.

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При этом она отметила, что уже принятых мер недостаточно для достижения быстрого облегчения в Украине. Как ожидается, в результате войны только в этом году ВВП Украины упадет на 45-50 процентов. По прогнозу МВФ, уже с мая Украина потребует 5 миллиардов евро в месяц, чтобы страна могла продолжать функционировать: платить пенсии и заработную плату, предоставлять базовые услуги.

«Мы должны поддержать их (украинцев. — Ред.). Но я знаю, что мы не можем этого сделать самостоятельно. Поэтому я очень приветствую, что Соединенные Штаты объявили большую бюджетную поддержку. И мы с использованием инструментов „Команда Европы“ должны сделать и наш вклад», — подчеркнула президент Еврокомиссии.

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По ее словам, на второй стадии восстановления Украины будут необходимы более широкие усилия по реконструкции.

«Вы все знаете, что объем разрушений поразительный. Больницы, школы, дома, дороги, мосты, железные дороги, театры, фабрики — трудно даже перечислить, сколько всего должно быть восстановлено. Безусловно, в тумане войны трудно выходить с точными расчетами. Но экономисты говорят о нескольких сотнях миллиардов евро. И здесь, я считаю, Европа имеет особую ответственность в отношении Украины. С нашей поддержкой, посредством международных финансовых институтов и других глобальных партнеров, украинцы смогут отстроить Украину для следующих поколений», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она предложила депутатам положить начало совместной работе над амбициозным пакетом восстановления «для наших украинских друзей». Если для этих усилий будет выбран правильный путь, упомянутый пакет восстановления должен привести в страну инвестиции и помочь в продвижении необходимых реформ. Это позволит устранить существующие слабости украинской экономики и создать основу ее устойчивого и долгосрочного роста. При этом ЕС обеспечит, чтобы эти деньги действительно направлялись для народа Украины и расходовались в соответствии с европейскими правилами.

«Это может помочь в борьбе с коррупцией... Это может привести правовую среду в соответствие с европейскими стандартами и радикально усовершенствовать украинские производственные возможности. Это принесет стабильность и уверенность, которые необходимы, чтобы сделать Украину привлекательной для прямых иностранных инвестиций. В перспективе это проложит путь для украинского будущего внутри Европейского Союза. Слава Украине, да здравствует Европа!» — подчеркнула президент Европейской Комиссии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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