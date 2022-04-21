Байден объявил новый пакет военной помощи Украине на $800 млн — Finance.ua
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Байден объявил новый пакет военной помощи Украине на $800 млн

Сегодня 17:36Казна и Политика
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Байден объявил новый пакет военной помощи Украине на $800 млнБайден объявил новый пакет военной помощи Украине на $800 млн
В Соединенных Штатах Америки подтвердили планы предоставления дополнительных $800 млн военной помощи для Украины.
Об этом 21 апреля заявил президент США Джо Байден. Он выступил с заявлением касательно полномасштабного вторжения рф.
«Я подписал этот пакет помощи... В частности, это артиллерийские системы, БТРы и оборудование, необходимое Украине для войны на Донбассе», — заявил Джо Байден.
Он также добавил, что речь идет о тяжелом артиллерийском вооружении, более чем 100 гаубицах и сотнях тысяч боеприпасов к ним, тысячах тактических беспилотников и гранатометов.
Отмечается, что новый пакет помощи был на проработке экспертов в последние несколько дней. В Белом доме убеждены, что война в Украине «находится в критической стадии».
«Спасибо Конгрессу, спасибо республиканцам и демократам за поддержку народа Украины. Наше единство с украинцами дает четкий сигнал Путину: ему никогда не удастся оккупировать Украину», — подчеркнул Байден.
В предыдущем пакете, начавшем поступать в Украину в начале апреля, военная помощь США предусматривала высокоэффективные системы вооружения.
В частности, речь идет о вертолете, бронетранспортерах, артиллерийских системах и снарядах к ним, а также другом оружии для отражения наступательных действий регулярных войск рф.

Справка Finance.ua:

  • ранее Соединенные Штаты ввели новые санкции, которые должны ограничить возможность россии обходить запреты — в список вошли российские майнеры криптовалюты, банк и пропагандистская сеть олигарха Константина Малофева;
  • также Великобритания добавила 26 новых юридических и физических лиц в свой санкционный список против россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ICTV
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