В этом году в Украине отменили 50 ненужных разрешений — Минэкономики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В этом году в Украине отменили 50 ненужных разрешений — Минэкономики

50
В этом году в Украине отменили 50 ненужных разрешений — Минэкономики
В этом году в Украине отменили 50 ненужных разрешений — Минэкономики
За девять месяцев работы Межведомственной рабочей группы по дерегуляции в Украине отменено 50 ненужных разрешений, еще 200 планируется отменить в следующем году.
Об этом рассказал заместитель министра экономики Алексей Соболев в интервью Укринформу.
«У нас есть специальная Межведомственная рабочая группа, ее совозглавляют наш министр Юлия Свириденко и министр цифровой трансформации Михаил Федоров — вместе мы пересматриваем все регуляторные инструменты, которые вообще существуют в стране, и анализируем их целесообразность. Мы уже проанализировали более тысячи различных разрешений в разных отраслях и видим, что нужно отменить как минимум 250. За девять месяцев работы этой группы уже 50 ненужных разрешений отменены, и в следующем году мы отменим остальные», — отметил замминистра экономики.
Читайте также
Соболев отметил, что разрешения упраздняются, если они уже устарели и в них исчезает потребность, или дублируют друг друга. К примеру, двойная регистрация документов на подержанные авто.
«Сейчас мы делаем аудит инспекций, которые проверяют бизнес — там также дублируются полномочия. У нас тридцать органов осуществляют более 80 видов бизнес-проверок. Бывает так, что на одно предприятие приходят три разных органа с похожими проверками, так что предприятию будет проще, если эти проверки объединить», — сказал Соболев.
Как сообщалось, межведомственная рабочая группа по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности (МРГ по дерегуляции) начала работу в январе 2023 года.
В прошлом году государственные органы выполнили план мероприятий по дерегуляции хозяйственной деятельности на 64%. За последние два года его реализация ускорилась на 20%.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.