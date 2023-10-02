В этом году в Украине отменили 50 ненужных разрешений — Минэкономики Сегодня 10:12

В этом году в Украине отменили 50 ненужных разрешений — Минэкономики

За девять месяцев работы Межведомственной рабочей группы по дерегуляции в Украине отменено 50 ненужных разрешений, еще 200 планируется отменить в следующем году.

Об этом рассказал заместитель министра экономики Алексей Соболев в интервью Укринформу

«У нас есть специальная Межведомственная рабочая группа, ее совозглавляют наш министр Юлия Свириденко и министр цифровой трансформации Михаил Федоров — вместе мы пересматриваем все регуляторные инструменты, которые вообще существуют в стране, и анализируем их целесообразность. Мы уже проанализировали более тысячи различных разрешений в разных отраслях и видим, что нужно отменить как минимум 250. За девять месяцев работы этой группы уже 50 ненужных разрешений отменены, и в следующем году мы отменим остальные», — отметил замминистра экономики.

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Соболев отметил, что разрешения упраздняются, если они уже устарели и в них исчезает потребность, или дублируют друг друга. К примеру, двойная регистрация документов на подержанные авто.

«Сейчас мы делаем аудит инспекций, которые проверяют бизнес — там также дублируются полномочия. У нас тридцать органов осуществляют более 80 видов бизнес-проверок. Бывает так, что на одно предприятие приходят три разных органа с похожими проверками, так что предприятию будет проще, если эти проверки объединить», — сказал Соболев.

Как сообщалось, межведомственная рабочая группа по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности (МРГ по дерегуляции) начала работу в январе 2023 года.

В прошлом году государственные органы выполнили план мероприятий по дерегуляции хозяйственной деятельности на 64%. За последние два года его реализация ускорилась на 20%.

Укрінформ По материалам:

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