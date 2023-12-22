В этом году «Укрзализныця» установила рекорд грузовых перевозок за время войны — Finance.ua

В этом году «Укрзализныця» установила рекорд грузовых перевозок за время войны Сегодня 06:40 — Казна и Политика

В этом году «Укрзализныця» установила рекорд грузовых перевозок за время войны

В 2023 году «Укрзализныця» установила рекорд объемов грузовых перевозок, достигнув отметки в 14 млн тонн в ноябре. Это абсолютный рекорд с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

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«Важным нашим достижением в этом году является наращивание объемов грузовых перевозок. Наивысшей точки мы достигли в ноябре — 14 млн тонн. Это абсолютный рекорд с начала широкомасштабного вторжения. В частности, большая часть этих объемов пошла именно на экспорт», — сказал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Учитывая это, «Укрзализныця» надеется получить 7 миллиардов чистой прибыли за 2023 год.

Лященко рассказал, что, кроме перевезенных рекордных 14 миллионов тонн, «Укрзализныця» также инвестировала в развитие и восстановление инфраструктуры, реконструировала 273 км колеи, обновила локомотивный парк и строит специальный подвижной состав для контейнерных перевозок.

Кроме того, проведено восстановление инженерных сооружений и энергетической инфраструктуры, в том числе восстановлено 28 тяговых подстанций.

Отмечается, что в следующем году «Укрзализныця» планирует:

разработать стратегию компании на 2025−2030 годы, привлекая иностранных консультантов;

оптимизировать закупки и расходы,

повысить эффективность закупок и расходов;

увеличить объемы грузоперевозок и максимально использовать украинский морской коридор.

Діло По материалам:

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