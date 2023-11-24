В «Укрзализныце» опровергли повышение на 20% тарифов на грузовые перевозки с 1 января — Finance.ua

В «Укрзализныце» опровергли повышение на 20% тарифов на грузовые перевозки с 1 января Сегодня 09:33 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» не ожидает повышения стоимости грузовых перевозок на 20% с 1 января, однако возможна их индексация из-за удорожания некоторых составляющих работы железной дороги.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, передает «Интерфакс-Украина».

«Финпланом не предусмотрено никакого повышения. Но стоит открытым вопрос возможной индексации. Но эта индексация, применять ее или нет, решит наш акционер — Кабинет Министров. На сегодняшний день у нас нет точной информации о повышении. Поэтому любая информация о нем неправдива», — сказал он.

Ткачев также сообщил, что УЗ обращалась с просьбой к правительству о проведении унификации тарифной системы, чтобы зернотрейдеры и отправители зерновых грузов смогли платить несколько меньше, чем грузоперевозки по железной дороге. Такая работа по унификации тарифов продолжается, отметил он.

В то же время, представитель УЗ констатировал, что вопрос индексации стоимости грузоперевозок существует.

Напомним:

Кабмин утвердил финансовый план «Укрзализныци» на 2024 год — запланировано получить доход в общей сложности объемом 103,2 млрд грн, в частности, чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) планируется в объеме 98,6 млрд грн. Убытки прогнозируются на уровне 12,6 млрд грн.

Економічна Правда По материалам:

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