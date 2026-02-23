0 800 307 555
ру
В этом году Украина может экспортировать оружия на миллиарды долларов

1
Украина возобновляет экспорт вооружений после вторжения россии и может уже в этом году экспортировать военную продукцию и услуги на несколько миллиардов долларов.
Об этом в интервью Reuters заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Киева Давид Алоян.
Он сообщил, что ранее в этом месяце государственная комиссия, занимающаяся выдачей соответствующих лицензий в военное время, одобрила большинство из 40 заявок от производителей оборонного сектора на экспорт материальных средств и услуг.
«С учетом готовой продукции, запасных частей, компонентов и услуг, которые могут быть предоставлены, это составляет несколько миллиардов долларов», — сказал Алоян, отвечая на вопрос об экспортном потенциале в этом году.

Экспортный бум не прогнозируется

В то же время, он не прогнозирует немедленного экспортного бума для производителей и разработчиков оружия. По его словам, в первую очередь должны быть удовлетворены собственные военные нужды Украины. По словам представителя СНБО, союзники Украины выразили заинтересованность в получении ее передовых оборонных технологий. Среди них — Германия, Великобритания, США, скандинавские страны, три страны Ближнего Востока и, по меньшей мере, одна азиатская страна.
«Одна из стран Ближнего Востока, у которой долгая история торговли оружием с Украиной, изучает возможности в области беспилотников и тяжелой техники», — сказал Алоян, однако не назвал эту страну.
Он подчеркнул, что приоритет будет отдаваться экспорту в страны, которые являются сильными сторонниками Украины в войне. Киев также стремится к приоритетному созданию совместных предприятий и другим формам сотрудничества с зарубежными странами для привлечения финансовых ресурсов, создания новых цепочек поставок вооружений на передовую и доступ к новым технологиям. Это важнее, чем простой экспорт готовой продукции, добавил Алоян.
«Нет ни желания, ни цели закрыть всех производителей здесь и оставить только своих… Есть подход, и он сосредоточен на создании системы, ставящей во главу угла интересы передовой и национальные интересы. А затем идут коммерческие интересы», — сказал чиновник.

Возможен экспортный налог

Украина также рассматривает возможность введения экспортного налога для производителей оборонной продукции, сказал Алоян. Хотя окончательное решение еще не принято, он считает, что эта мера оправдала бы для государства решение возобновить экспорт, поскольку Киев мог бы использовать полученные доходы для покрытия собственных военных нужд, которые финансируются недостаточно.
По материалам:
Mind
Экспорт
