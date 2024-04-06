В этом году появится электрическая версия Range Rover Sport — Finance.ua

В этом году появится электрическая версия Range Rover Sport Сегодня 04:05 — Технологии&Авто

В этом году появится электрическая версия Range Rover Sport, Фото: Land Rover

Вторым премиальным электромобилем Land Rover после уже анонсированного Range Rover EV станет электрическая версия Range Rover Sport.

По данным издания Autocar , ссылающегося на заявление главы компании Адриана Марделла, его представят уже в этом году.

В общей сложности JLR рассчитывает к 2026 году вывести на рынок шесть роскошных электромобилей.

Как и Range Rover, меньшая и более доступная модель базируется на платформе MLA, используемой с некоторыми экономичными моделями Land Rover.

Она имеет 800-вольтовую архитектуру с током заряда до 270 кВт. Сначала Range Rover Sport EV будут оснащаться батареями сторонних производителей, а затем перейдут на батареи собственного производства.

Для их производства Tata Group, в состав которой входит JLR, строит крупный завод в Сомерсете, Великобритания.

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Электрический Range Rover будет обладать такими же характеристиками, как и внедорожник с двигателем внутреннего сгорания.

В будущих планах компании — выпуск аккумуляторных версий кроссоверов Evoque и Velar, а более практичные Discovery Sport и Defender присоединятся к электрическому портфолио бренда с 2026 года.

uamotors По материалам:

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