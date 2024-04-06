В этом году появится электрическая версия Range Rover Sport — Finance.ua

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В этом году появится электрическая версия Range Rover Sport

Технологии&Авто
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В этом году появится электрическая версия Range Rover Sport
В этом году появится электрическая версия Range Rover Sport, Фото: Land Rover
Вторым премиальным электромобилем Land Rover после уже анонсированного Range Rover EV станет электрическая версия Range Rover Sport.
По данным издания Autocar, ссылающегося на заявление главы компании Адриана Марделла, его представят уже в этом году.
В общей сложности JLR рассчитывает к 2026 году вывести на рынок шесть роскошных электромобилей.
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Как и Range Rover, меньшая и более доступная модель базируется на платформе MLA, используемой с некоторыми экономичными моделями Land Rover.
Она имеет 800-вольтовую архитектуру с током заряда до 270 кВт. Сначала Range Rover Sport EV будут оснащаться батареями сторонних производителей, а затем перейдут на батареи собственного производства.
Для их производства Tata Group, в состав которой входит JLR, строит крупный завод в Сомерсете, Великобритания.
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Электрический Range Rover будет обладать такими же характеристиками, как и внедорожник с двигателем внутреннего сгорания.
В будущих планах компании — выпуск аккумуляторных версий кроссоверов Evoque и Velar, а более практичные Discovery Sport и Defender присоединятся к электрическому портфолио бренда с 2026 года.
По материалам:
uamotors
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