Chery показали брутальный мощный внедорожник в стиле Land Rover Defender (фото) — Finance.ua

Chery показали брутальный мощный внедорожник в стиле Land Rover Defender (фото) Сегодня 07:04 — Фондовый рынок

Chery показали брутальный мощный внедорожник в стиле Land Rover Defender (фото)

Новый Jetour Shanhai T2 оснащен 380-сильной гибридной установкой и может проехать более 200 км на электротяге. Внедорожник способен форсировать броды глубиной 70 см.

Опубликованы первые фото Jetour Shanhai T2. Недорогой внедорожник от Chery уже поступает в продажу по цене от 184 900 до 216 900 юаней ($25 500 — 30 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Jetour Shanhai T2 — плагин-гибридная модификация внедорожника Traveller. Его оснастили 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором, которые вместе выдают 381 л. с. и 610 Нм. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

Для Jetour Shanhai T2 предлагают батареи емкостью 26,7 и 43,2 кВт∙ч. Они позволяют проехать в электрическом режиме 129 и 208 км соответственно. Общий запас хода на бензине и электротяге в версии с большей батареей достигает 1300 км.

Внедорожник Chery сохраняет полный привод и имеет неплохие геометрические показатели: его клиренс составляет 205 мм, угол въезда — 28°, а съезда — 30°. Автомобиль способен преодолевать броды глубиной до 700 мм.

Внешне Chery Jetour Shanhai T2 почти ничем не отличается от бензиновой модели. Он отличается агрессивным угловатым дизайном в стиле Land Rover Defender (особенно он напоминает британскую модель сзади). Стандартными являются 19-дюймовые внедорожные шины.

В салоне на передней панели установлены два дисплея. Комплектация Jetour Shanhai T2 включает в себя адаптивный круиз-контроль с режимом для пробок, беспроводную зарядку для смартфонов, электропривод сидений, подогрев кресел и руля.

Фокус По материалам:

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