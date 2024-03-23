Выпустят только 7: Land Rover представил лимитированный внедорожник (фото) — Finance.ua
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Выпустят только 7: Land Rover представил лимитированный внедорожник (фото)

Технологии&Авто
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Выпустят только 7: Land Rover представил лимитированный внедорожник (фото)
Выпустят только 7: Land Rover представил лимитированный внедорожник (фото)
Автопроизводитель Jaguar Land Rover представил новый гибридный внедорожник 2024 года Range Rover Sport Park City Edition.
Об этом сообщает Carscoops.
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Таких автомобилей будет изготовлено всего семь, а часть денег с продажи каждого пойдет на благотворительность фонда Park City Community Foundation в США.
Выпустят только 7: Land Rover представил лимитированный внедорожник (фото)
Отмечается, что в автомобиле установлен 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель, электродвигатель и аккумулятор, обеспечивающий проезд дополнительных 85 км.
В стильном салоне установлены сиденья, обитые перфорированной полуанилиновой кожей цвета Light Cloud и Ebony.
Модель также имеет соответствующую двухцветную замшевую обшивку потолка и отделку из атласа SV Bespoke из кованого углеродного волокна.
Выпустят только 7: Land Rover представил лимитированный внедорожник (фото)
Общая мощность гибридного внедорожника составляет 543 лошадиные силы, а крутящий момент равен 800 Нм.
Модель 2024 года Range Rover Sport Park City Edition разгоняется с нуля до 96 км/ч за 4,7 секунды, при этом его максимальная скорость не превышает 241 км/ч.
Выпустят только 7: Land Rover представил лимитированный внедорожник (фото)
Стоимость автомобиля начинается от 169 тыс. долларов, это на 50,8 тыс. долларов дороже модели Range Rover Sport Autobiography.
По материалам:
Укрінформ
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