В этом году хакеры стали красть больше криптовалюты: сколько уже получили злоумышленники — Finance.ua

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В этом году хакеры стали красть больше криптовалюты: сколько уже получили злоумышленники

Криптовалюта
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В этом году хакеры стали красть больше криптовалюты: сколько уже получили злоумышленники
В этом году хакеры стали красть больше криптовалюты: сколько уже получили злоумышленники
За первую половину 2024 года хакеры украли более чем вдвое больше криптовалюты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет исследовательской фирмы блокчейна TRM Labs.
В отчете говорится, что с 1 января по 24 июня этого года хакеры украли криптовалюты на сумму 1,38 миллиарда долларов.
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Это более чем вдвое превышает сумму, похищенную за тот же период год назад (657 миллионов долларов).
На пять самых больших хакерских атак приходится 70% суммы, украденной в первой половине этого года.
Отмечается, что во время крупнейшего ограбления в этом году из японской криптобиржи DMM Bitcoin была украдена BTC на сумму более 300 миллионов долларов США.
В TRM Labs заявили, что не было фундаментальных изменений в безопасности «крипто-экосистемы», которые могли бы способствовать увеличению суммы украденных активов.
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В то же время фирма отметила, что цены на криптовалюту были в среднем выше в первой половине этого года, что могло в определенной степени повлиять на подсчет стоимости украденной криптовалюты.
Криптокомпании часто становятся объектами хакеров и кибератак.
Криптобиржа Mt. Gox объявила о банкротстве в 2014 году после того, как серия хакеров украла до 950 тыс. BTC, что составляет более 54 миллиардов долларов по сегодняшним ценам.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Укрінформ
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