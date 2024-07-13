В этом году хакеры стали красть больше криптовалюты: сколько уже получили злоумышленники — Finance.ua

В этом году хакеры стали красть больше криптовалюты: сколько уже получили злоумышленники Сегодня 22:18 — Криптовалюта

В этом году хакеры стали красть больше криптовалюты: сколько уже получили злоумышленники

За первую половину 2024 года хакеры украли более чем вдвое больше криптовалюты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет исследовательской фирмы блокчейна TRM Labs.

В отчете говорится, что с 1 января по 24 июня этого года хакеры украли криптовалюты на сумму 1,38 миллиарда долларов.

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Это более чем вдвое превышает сумму, похищенную за тот же период год назад (657 миллионов долларов).

На пять самых больших хакерских атак приходится 70% суммы, украденной в первой половине этого года.

Отмечается, что во время крупнейшего ограбления в этом году из японской криптобиржи DMM Bitcoin была украдена BTC на сумму более 300 миллионов долларов США.

В TRM Labs заявили, что не было фундаментальных изменений в безопасности «крипто-экосистемы», которые могли бы способствовать увеличению суммы украденных активов.

В то же время фирма отметила, что цены на криптовалюту были в среднем выше в первой половине этого года, что могло в определенной степени повлиять на подсчет стоимости украденной криптовалюты.

Криптокомпании часто становятся объектами хакеров и кибератак.

Криптобиржа Mt. Gox объявила о банкротстве в 2014 году после того, как серия хакеров украла до 950 тыс. BTC, что составляет более 54 миллиардов долларов по сегодняшним ценам.

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Укрінформ По материалам:

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