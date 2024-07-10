Жители Аргентины хранят сбережения в USDT вместо песо — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Жители Аргентины хранят сбережения в USDT вместо песо

Криптовалюта
17
Жители Аргентины хранят сбережения в USDT вместо песо
Жители Аргентины хранят сбережения в USDT вместо песо
Годовой уровень инфляции в Аргентине составил 276%. Несмотря на экономический кризис, в стране наблюдается самый высокий уровень принятия криптовалют в Западном полушарии, пишет Forbes.
На фоне ослабления национальной валюты аргентинцы ищут новые способы сбережения накоплений. Ранее они покупали доллары США на черном рынке у так называемых cuevas. Однако этот способ был далеко не идеальным по нескольким причинам:
  • нелегальные обменники переводили песо в доллары по завышенному курсу, иногда превышавшему официальный вдвое;
  • высокий риск ограбления клиента контрагентом;
  • вероятность приобрести фальшивую валюту.
С распространением криптовалют жители Аргентины начали отдавать предпочтение цифровым активам, а не песо или долларам США. Недавнее исследование Forbes показало, что из 130 млн посетителей 55 криптобирж примерно 2,5 млн были из Аргентины. Эти данные указывают на высокий уровень принятия криптовалют в стране, сообщает издание.
Читайте также
Примечательно, что аргентинцы не покупают мемкоины и не пытаются заработать на росте альткоинов. Вместо этого они меняют песо на стейблкоин Tether (USDT) и держат его на своих кошельках.
«Аргентина — аномальный рынок, где многие покупают USDT и не оставляют места для чего-то еще. Мы не видели такого нигде. Аргентинцы просто покупают USDT и ничего с ним не делают», — заявил руководитель биржи Bitget в странах Латинской Америки Максимилиано Хинц.
Между тем покупка стейблкоинов также несет в себе определенные риски. В стране до сих пор нет четких правил регулирования этого класса активов.
Читайте также
По имеющимся данным, чаще всего аргентинцы покупают криптовалюту на таких биржах, как Binance, eToro, BingX, HTX и Bitget. Однако ни одна из них не входит в топ-20 рейтинга самых надежных платформ мира по версии Forbes. Более того, эти биржи не прошли регистрацию национального регулятора ценных бумаг Аргентины (CNV), по информации Forbes.
Помимо криптобирж, аргентинцы могут воспользоваться услугами местных фирм, предлагающих услуги покупки и продажи криптовалют с помощью предоплаченных карт — например, Lemon и Buenbit. Однако они также не имеют всех необходимых разрешений на ведение такой деятельности.
По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.