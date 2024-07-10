Жители Аргентины хранят сбережения в USDT вместо песо — Finance.ua

Жители Аргентины хранят сбережения в USDT вместо песо Сегодня 02:38 — Криптовалюта

Жители Аргентины хранят сбережения в USDT вместо песо

Годовой уровень инфляции в Аргентине составил 276%. Несмотря на экономический кризис, в стране наблюдается самый высокий уровень принятия криптовалют в Западном полушарии, пишет Forbes.

На фоне ослабления национальной валюты аргентинцы ищут новые способы сбережения накоплений. Ранее они покупали доллары США на черном рынке у так называемых cuevas. Однако этот способ был далеко не идеальным по нескольким причинам:

нелегальные обменники переводили песо в доллары по завышенному курсу, иногда превышавшему официальный вдвое;

высокий риск ограбления клиента контрагентом;

вероятность приобрести фальшивую валюту.

С распространением криптовалют жители Аргентины начали отдавать предпочтение цифровым активам, а не песо или долларам США. Недавнее исследование Forbes показало, что из 130 млн посетителей 55 криптобирж примерно 2,5 млн были из Аргентины. Эти данные указывают на высокий уровень принятия криптовалют в стране, сообщает издание.

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Примечательно, что аргентинцы не покупают мемкоины и не пытаются заработать на росте альткоинов. Вместо этого они меняют песо на стейблкоин Tether ( USDT ) и держат его на своих кошельках.

«Аргентина — аномальный рынок, где многие покупают USDT и не оставляют места для чего-то еще. Мы не видели такого нигде. Аргентинцы просто покупают USDT и ничего с ним не делают», — заявил руководитель биржи Bitget в странах Латинской Америки Максимилиано Хинц.

Между тем покупка стейблкоинов также несет в себе определенные риски. В стране до сих пор нет четких правил регулирования этого класса активов.

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По имеющимся данным, чаще всего аргентинцы покупают криптовалюту на таких биржах, как Binance, eToro, BingX, HTX и Bitget. Однако ни одна из них не входит в топ-20 рейтинга самых надежных платформ мира по версии Forbes. Более того, эти биржи не прошли регистрацию национального регулятора ценных бумаг Аргентины (CNV), по информации Forbes.

Помимо криптобирж, аргентинцы могут воспользоваться услугами местных фирм, предлагающих услуги покупки и продажи криптовалют с помощью предоплаченных карт — например, Lemon и Buenbit. Однако они также не имеют всех необходимых разрешений на ведение такой деятельности.

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