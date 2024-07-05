Аналитики: Ethereum вдвое обошел биткоин по объему собранных комиссий за полгода — Finance.ua

Аналитики: Ethereum вдвое обошел биткоин по объему собранных комиссий за полгода Сегодня 04:35 — Криптовалюта

Аналитики: Ethereum вдвое обошел биткоин по объему собранных комиссий за полгода

Блокчейн Ethereum получил наибольший доход от комиссий в первые шесть месяцев 2024 года — $2,72 млрд. Это следует из отчета аналитической компании Lookonchain о доходе топ-10 блокчейнов за полгода.

По данным экспертов, второй по сумме полученного от комиссий дохода идет сеть Bitcoin — $1,3 млрд. Это более чем вдвое меньше прибыли, чем у Ethereum. Отметим, что после халвинга минимальная комиссия в сети Bitcoin увеличилась. Тогда аналитики связывали это с запуском стандарта Runes.

Тройку блокчейнов замыкает TRON с показателем в $459,39 млн. Далее в списке следуют:

Solana — $241,29 млн;

BNB Smart Chain — $176,56 млн;

Avalanche — $68,83 млн;

ZKsync Era — $59,77 млн;

Optimism — $40,4 млн;

Polygon — $23,91 млн.

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