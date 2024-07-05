Аналитики: Ethereum вдвое обошел биткоин по объему собранных комиссий за полгода — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аналитики: Ethereum вдвое обошел биткоин по объему собранных комиссий за полгода

Криптовалюта
13
Аналитики: Ethereum вдвое обошел биткоин по объему собранных комиссий за полгода
Аналитики: Ethereum вдвое обошел биткоин по объему собранных комиссий за полгода
Блокчейн Ethereum получил наибольший доход от комиссий в первые шесть месяцев 2024 года — $2,72 млрд. Это следует из отчета аналитической компании Lookonchain о доходе топ-10 блокчейнов за полгода.
По данным экспертов, второй по сумме полученного от комиссий дохода идет сеть Bitcoin — $1,3 млрд. Это более чем вдвое меньше прибыли, чем у Ethereum. Отметим, что после халвинга минимальная комиссия в сети Bitcoin увеличилась. Тогда аналитики связывали это с запуском стандарта Runes.
Тройку блокчейнов замыкает TRON с показателем в $459,39 млн. Далее в списке следуют:
  • Solana — $241,29 млн;
  • BNB Smart Chain — $176,56 млн;
  • Avalanche — $68,83 млн;
  • ZKsync Era — $59,77 млн;
  • Optimism — $40,4 млн;
  • Polygon — $23,91 млн.
По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.