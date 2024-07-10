Инвесторы вложили $438 млн в американские биткоин-ETF за два дня — Finance.ua
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Инвесторы вложили $438 млн в американские биткоин-ETF за два дня

Криптовалюта
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Инвесторы вложили $438 млн в американские биткоин-ETF за два дня
Инвесторы вложили $438 млн в американские биткоин-ETF за два дня
Инвесторы вкладывают средства в биржевые фонды, торгующие биткоинами, полагая, что избыток предложения, приведший к падению курса токена в течение последних недель, создал возможность для покупки.
Об этом пишет Bloomberg.
За последние две торговые сессии в американские биржевые фонды биткоинов поступило $438 млн, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg. Оригинальная криптовалюта упала примерно на 20% с начала июня из-за опасений, что кредиторы обанкротившейся биржи Mt. Gox начнут выводить распространяемые токены.
На минувшей неделе падение биткоина с мартовского рекорда ускорилось после того, как администрация биржи Mt. Gox начала процесс возврата кредиторам токенов на сумму около $8 млрд.
В то же время немецкая полиция начала продавать часть из 50 тыс. биткоинов, которые она ранее изъяла с пиратского вебсайта.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
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