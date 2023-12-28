В этом году Германия экспортировала оружие на сумму €11,7 млрд — на 40% больше, чем в 2022 году. Треть получила Украина Сегодня 18:30 — Мир

В этом году Германия экспортировала оружие на сумму €11,7 млрд — на 40% больше, чем в 2022 году. Треть получила Украина

Германия экспортировала оружие и военное оборудование на рекордные 11,7 миллиарда евро в 2023 году — это на 40% больше, чем в 2022. Треть экспорта — 4,1 миллиарда евро — приходится на Украину.

Об этом пишет «Бабель» со ссылкой на Taggeschau.

Крупнейшие получатели немецкого военного экспорта после Украины — Норвегия (€1,2 миллиарда), Венгрия (€1,03 миллиарда), Великобритания (€654,9 миллиона), США (€545,4 миллиона) и Польша (€327, 9 миллиона). Израиль находится на седьмом месте по поставкам — €323,2 миллиона, что в 10 раз больше, чем в 2022 году (€32 миллиона).

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Также вырос экспорт в Южную Корею до €256,4 миллиона. А еще немецкое правительство в 2023 году разрешило незначительный экспорт вооружений в арабские государства — в Объединенные Арабские Эмираты (€78,2 миллиона), Египет (€40,3 миллиона), Катар (€15,1 миллиона) и Саудовскую Аравию (€13, 3 миллиона).

Из общей суммы экспорта €6,15 млрд приходится на продажу оружия и боеприпасов, €5,57 млрд — на продажу военной техники. Около 90% экспорта идет в страны ЕС и НАТО, Украину, Японию, Австралию и Южную Корею. Данные проанализировали с 1 января по 12 декабря 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

theБабель По материалам:

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