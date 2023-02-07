В ЕС запускают 10 масштабных железнодорожных маршрутов между странами — Finance.ua

В ЕС запускают 10 масштабных железнодорожных маршрутов между странами Сегодня 08:30 — Личные финансы

В ЕС запускают 10 масштабных железнодорожных маршрутов между странами

Европейский Союз запускает 10 проектов по международному железнодорожному сообщению по всей Европе. Также улучшат уже существующие маршруты.

Об этом сообщает Travel Tomorrow

Кроме того, инициатива направлена на продвижение эффективных и экологичных перевозок в соответствии со Стратегией Комиссии по устойчивой и интеллектуальной мобильности.

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«Я с нетерпением жду совместной работы с железнодорожным сектором, чтобы сделать эти 10 „пилотов“ успешными и вдохновить многих присоединиться к нам», — отметила Адина Валеан, комиссар по транспорту Еврокомиссии.

В рамках проекта в Еврокомиссии хотят помочь железнодорожным компаниям создавать новые дневные и ночные международные железнодорожные сообщения.

Какие маршруты запустят:

сообщение между Венгрией, Австрией и западной Румынией;

сообщение по маршруту Германия — Дания — Швеция с участием SJ (новый ночной поезд Стокгольм — Копенгаген — Берлин и дневной поезд Гамбург — Гетеборг (и, возможно, Осло, в сотрудничестве с DSB и DB), Snälltaget (расширенный ночной поезд Стокгольм — Копенгаген) Берлин), České dráhy (новый рейс Прага — Берлин — Копенгаген, в сотрудничестве с DB и DSB) и Flixtrain (новый рейс Лейпциг — Берлин — Копенгаген — Стокгольм);

ночные поезда, в том числе новый ночной поезд Париж — Милан — Венеция;

Flixtrain, новый рейс Мюнхен — Цюрих;

WESTbahn, новая линия Мюнхен — Вена — Будапешт, расширение действующей линии;

Nederlandse Spoorwegen, расширение существующего сообщения Амстердам — Лондон в сотрудничестве с Eurostar;

European Sleeper, новый ночной поезд Амстердам — Барселона;

Ferrovie dello Stato Italiane/Deutsche Bahn, новые маршруты Рим — Мюнхен и Милан — Мюнхен;

LSA, новые рейсы Лиссабон — Ла-Корунья и Лиссабон — Мадрид;

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, новые услуги, соединяющие Каталонию и юг Франции.

План действий ЕС дополняет существующую нормативную и политическую базу ЕС для развития железнодорожного транспорта. Она предоставляет отрасли инструменты, чтобы реализовать эту концепцию и чтобы на рынке появлялись новые игроки и услуги.

По словам Адины Велеан, железнодорожный транспорт является одним из самых устойчивых видов транспорта, но этот потенциал рискует быть потрачен зря — на трансграничные поездки приходится всего 7% пути, который преодолевают именно поездами. Поэтому такой план действий поможет сделать железную дорогу более привлекательной для дальних и трансграничных поездок.

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Телеканал 24 По материалам:

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