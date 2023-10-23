В ЕС заговорили о мировом налоге на миллиардеров: мог бы привлекать 250 миллиардов долларов в год — Finance.ua

В ЕС заговорили о мировом налоге на миллиардеров: мог бы привлекать 250 миллиардов долларов в год Сегодня 18:00 — Мир

В ЕС заговорили о мировом налоге на миллиардеров: мог бы привлекать 250 миллиардов долларов в год

Налоговая обсерватория ЕС заявила, что правительства должны открыть новый фронт в международной борьбе с уклонением от уплаты налогов посредством глобального минимального налога на миллиардеров, он мог бы привлекать 250 миллиардов долларов в год.

Об этом сообщает Reuters

По данным исследовательской группы Парижской школы экономики, в случае взыскания эта сумма эквивалентна лишь 2% от почти 13 триллионов долларов, которыми владеют 2700 миллиардеров по всему миру.

В отчете группы об уклонении от налогов за 2024 год говорится, что на данный момент эффективный личный налог миллиардеров часто намного меньше, чем тот, который платят другие налогоплательщики с более скромным достатком, так как они могут хранить состояние в подставных компаниях, защищая их от налога на прибыль.

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«По нашему мнению, это трудно оправдать, поскольку это рискует подорвать устойчивость налоговых систем и социальную приемлемость налогообложения», — прокомментировал директор обсерватории Габриэль Зукман.

Обсерватория подсчитала, что личный налог миллиардеров в Соединенных Штатах составляет около 0,5% и равняется нулю во Франции с высокими налогами.

Растущее неравенство в богатстве в некоторых странах вызывает призывы к самым богатым гражданам нести большее налоговое бремя, поскольку государственные финансы пытаются справиться со старением населения, огромными потребностями в финансировании для изменения климата и задолженностью от COVID-19.

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Бюджет президента США Джо Байдена на 2024 год включал планы по минимальному налогу в 25% на 0,01% самых богатых, но это предложение было отклонено из-за законодателей, озабоченных угрозами прекращения работы правительства и приближением сроков финансирования.

Хотя скоординированный международный толчок к налогообложению миллиардеров может занять годы, обсерватория указала пример успеха правительств во всем, кроме прекращения банковской тайны и уменьшения возможностей транснациональных корпораций перемещать доходы в страны с низкими налогами.

По подсчетам обсерватории, запуск в 2018 году автоматического обмена информацией о счетах уменьшил количество доходов, хранящихся в оффшорных налоговых гаванях, в три раза.

Соглашение 2021 года между 140 странами ограничило возможности транснациональных корпораций уменьшать налоги, регистрируя прибыль в странах с низким уровнем налогообложения, установив глобальную минимальную ставку корпоративного налогообложения со следующего года в 15%.

«Логическим следующим шагом является применение этой логики к миллиардерам, а не только к транснациональным компаниям», — говорит Зукман.

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В отсутствие широкого международного толчка к минимальному налогу на миллиардеров, Цукман сказал, что «коалиция желающих стран» может в одностороннем порядке лидировать в этом вопросе.

В отчете также говорится, что, несмотря на то, что конец банковской тайны и корпоративного минимального налога положили конец десятилетиям конкуренции между странами по налоговым ставкам, остается много возможностей для уменьшения налоговых счетов.

Например, богачи все чаще сохраняют свое состояние в недвижимости вместо оффшорных счетов, тогда как компании могут использовать лазейки в минимальном корпоративном налоге в размере 15%.

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Економічна Правда По материалам:

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