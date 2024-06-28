В ЕС согласовали новое руководство на следующие годы — Finance.ua

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В ЕС согласовали новое руководство на следующие годы

Мир
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В ЕС согласовали новое руководство на следующие годы
В ЕС согласовали новое руководство на следующие годы
Главы государств и правительств стран Европейского Союза вечером в четверг, 27 июня, пришли к согласию по вопросу распределения должностей в ЕС на следующий политический срок.
Обсуждение состоялось на рабочем ужине на заседании Европейского совета, сообщает Европейская правда.
Отмечается, что дискуссия длилась около часа, и после нее лидеры официально одобрили назначение топ-чиновников. Их кандидатуры ранее были согласованы на рабочем уровне.
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Кандидатуру Урсулы фон дер Ляен от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) утвердили президентом Европейской комиссии.
Ее кандидатуру утвердят в должности в случае положительного голосования в Европарламенте, которое должно состояться 18 июля.
Шансы фон дер Ляен получить как минимум 361 голос в поддержку оцениваются как высокие. Коалиция правоцентристов, левоцентристов и либералов в новом созыве Европарламента получит около 400 голосов. Впрочем, есть вероятность отказа части евродепутатов от поддержки президента.
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Президентом Европейского совета станет Антониу Кошта, экс-глава правительства Португалии. Кандидата от социал-демократов лидеры согласились назначить на 2,5 года. Впоследствии возможно его переутверждение еще на 2,5 года.
Высоким представителем ЕС по безопасности и внешней политике на следующие пять лет станет действующий премьер Эстонии Кая Каллас.
Она занимает эту должность по квоте либералов, и это станет первым в истории ЕС назначение на такой пост кандидата из Восточной Европы.
Президентом Европарламента на новый срок будет переутверждена Роберта Мецолла. Она, как и Урсула фон дер Ляен, представляет группу ЕНП.
По материалам:
Європейська правда
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