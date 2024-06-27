Украина получила от ЕС 1,9 млрд евро безусловного финансирования — Finance.ua

Украина получила от ЕС 1,9 млрд евро безусловного финансирования Сегодня 14:02

Украина получила от ЕС 1,9 млрд евро безусловного финансирования

В Государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования (Pre — financing) в размере 1,9 млрд евро от Европейского Союза. Денежные средства предусмотрены финансовым инструментом ЕС Ukraine Facility.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

«С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 млрд евро прямой бюджетной помощи. Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности, а также позволяют обеспечивать финансирование приоритетных бюджетных потребностей. ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть решающую роль в ускорении нашей победы и укреплении экономической устойчивости страны», — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Напомним, что недавно Украина и Европейский Союз подписали Соглашение общим объемом 27 млрд евро на 2024−2027 годы в рамках Инструмента Ukraine Facility.

Следующие транши в рамках Инструмента Украина будет получать ежеквартально при условии выполнения индикаторов, определенных в Плане Украины.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк, ЕС является крупнейшим донором с начала полномасштабной войны и предоставил прямую бюджетную помощь уже на 36 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

в феврале Европарламент утвердил регламент программы «Ukraine Facility». Согласно ему, программа поддержки Украины от ЕС в объеме €50 млрд будет действовать с 2024 по 2027 год;

в рамках механизма «Ukraine Facility» Кабинет Министров утвердил План Украины с задачами восстановления, реформами и индикаторами их выполнения. Это официальный документ, определяющий условия получения помощи. Этот план окончательно принят Советом ЕС;



программа макрофинансовой помощи ЕС «Ukraine Facility» состоит из 3 компонентов;



в марте текущего года Украина получила 4,5 млрд евро и в конце апреля еще 1,5 млрд евро из предусмотренных 6 млрд евро. В целом в этом году правительство Украины рассчитывает привлечь 16 миллиардов евро.



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