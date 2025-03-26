В ЕС согласовали изменения в правила выдачи водительских прав — Finance.ua

В ЕС согласовали изменения в правила выдачи водительских прав Сегодня 20:01 — Личные финансы

В ЕС согласовали изменения в правила выдачи водительских прав

В ЕС согласовали изменения в правила выдачи водительских прав, ужесточили наказание за серьезные нарушения, которые будут действовать во всех странах ЕС.

Об этом пишет in Poland.

Польское председательство в Совете Европы достигло согласия с Европейским парламентом по поводу изменений в директиве о водительских правах. Согласно новым правилам, к 2030 году в ЕС будут введены электронные водительские права, которые будут действительны в течение 15 лет.

Соглашение между председательством и ЕП завершает один из последних этапов законодательного процесса. Далее согласованный текст должен быть принят государствами-членами и самой палатой.

Как отметил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак, «измененные правила относительно водительских прав являются отличным примером того, насколько распространена цифровизация в жизни европейцев». По его мнению, цифровое удостоверение будет оказывать положительное влияние на безопасность дорожного движения в ЕС, а процедура его выдачи будет более благоразумной.

До конца 2030 года электронное водительское удостоверение должно быть доступно всем гражданам ЕС и признаваться во всех государствах-членах. Однако в некоторых случаях службы будут иметь право требовать физические водительские права. Обе версии, физическая и цифровая, будут давать право управлять легковыми автомобилями и мотоциклами 15 лет, это дольше, чем сейчас.

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Также уже известно, что к водителям-новичкам в течение двух лет после получения водительских прав будут применяться более суровые наказания за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Между странами ЕС существует взаимное признание водительских удостоверений, но не существует общего изъятия. Идея состоит в том, что изъятие водительских прав у гражданина одной страны в другой стране-члене ЕС будет действительно на всей территории ЕС. Соответствующее решение будет зафиксировано в системе Resper и будет видимым в других странах.

ЕС не будет требовать обязательных медицинских тестов перед получением водительских прав. Однако странам ЕС будет предоставлена ​​возможность сделать медицинские тесты обязательными на национальном уровне, если они сочтут это необходимым. По этому поводу представители Европарламента и правительства стран-членов должны еще договориться.

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Также договорились снизить минимальный возраст для водителей категории D (т.е. автобусов) с 23 до 21 года для обладателей ускоренного свидетельства о профессиональной квалификации. Решение связано с нехваткой профессиональных водителей, пишет PAP.

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