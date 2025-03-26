В ЕС согласовали изменения в правила выдачи водительских прав — Finance.ua

В ЕС согласовали изменения в правила выдачи водительских прав
В ЕС согласовали изменения в правила выдачи водительских прав, ужесточили наказание за серьезные нарушения, которые будут действовать во всех странах ЕС.
Об этом пишет in Poland.
Польское председательство в Совете Европы достигло согласия с Европейским парламентом по поводу изменений в директиве о водительских правах. Согласно новым правилам, к 2030 году в ЕС будут введены электронные водительские права, которые будут действительны в течение 15 лет.
Соглашение между председательством и ЕП завершает один из последних этапов законодательного процесса. Далее согласованный текст должен быть принят государствами-членами и самой палатой.
Как отметил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак, «измененные правила относительно водительских прав являются отличным примером того, насколько распространена цифровизация в жизни европейцев». По его мнению, цифровое удостоверение будет оказывать положительное влияние на безопасность дорожного движения в ЕС, а процедура его выдачи будет более благоразумной.
До конца 2030 года электронное водительское удостоверение должно быть доступно всем гражданам ЕС и признаваться во всех государствах-членах. Однако в некоторых случаях службы будут иметь право требовать физические водительские права. Обе версии, физическая и цифровая, будут давать право управлять легковыми автомобилями и мотоциклами 15 лет, это дольше, чем сейчас.
Также уже известно, что к водителям-новичкам в течение двух лет после получения водительских прав будут применяться более суровые наказания за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Между странами ЕС существует взаимное признание водительских удостоверений, но не существует общего изъятия. Идея состоит в том, что изъятие водительских прав у гражданина одной страны в другой стране-члене ЕС будет действительно на всей территории ЕС. Соответствующее решение будет зафиксировано в системе Resper и будет видимым в других странах.
ЕС не будет требовать обязательных медицинских тестов перед получением водительских прав. Однако странам ЕС будет предоставлена возможность сделать медицинские тесты обязательными на национальном уровне, если они сочтут это необходимым. По этому поводу представители Европарламента и правительства стран-членов должны еще договориться.
Также договорились снизить минимальный возраст для водителей категории D (т.е. автобусов) с 23 до 21 года для обладателей ускоренного свидетельства о профессиональной квалификации. Решение связано с нехваткой профессиональных водителей, пишет PAP.
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