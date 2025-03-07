В Польше значительно возрастет стоимость водительского удостоверения — Finance.ua
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В Польше значительно возрастет стоимость водительского удостоверения

Личные финансы
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В Польше значительно возрастет стоимость водительского удостоверения
В Польше значительно возрастет стоимость водительского удостоверения
Стоимость водительского удостоверения в Польше может возрасти на 50% и достигнуть 150 злотых. Решения правительства об изменениях должны быть приняты в ближайшие месяцы.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
В настоящее время плата за выдачу водительского удостоверения составляет 100 злотых, а за регистрацию транспортного средства — 160 злотых. Такая стоимость не менялась в течение 12 лет, а затраты на их изготовление выросли из-за инфляции. Местные власти годами требуют повышения оплаты. Они утверждают, что стоимость оформления документов в 2022—2024 годах выросла на 40%, а номерные знаки подорожали на 80% с 2003 года.
Министерство инфраструктуры планирует проанализировать повышение платы за выдачу водительского удостоверения. Его стоимость может увеличиться до 150 злотых для отечественных водительских прав и до 70 злотых для международных.
Обязательным станет обмен водительских прав, в том числе бессрочных: все водительские удостоверения, выданные до 19 января 2013 года, должны быть заменены в период с 2028 по 2033 год. Это касается около 15 миллионов поляков.
Решение о новых ценах правительство должно принять в ближайшие месяцы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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