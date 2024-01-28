В ЕС растет количество автомобилей на душу населения — Finance.ua

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В ЕС растет количество автомобилей на душу населения

Технологии&Авто
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В ЕС растет количество автомобилей на душу населения
В ЕС растет количество автомобилей на душу населения
Среднее количество легковых автомобилей в Европейском Союзе, по данным статистического управления ЕС, в 2022 году в расчете на 1 тыс. населения составило 560. За десять лет этот показатель вырос на 14,3% (с 490 машин в 2012 году).
Наибольшее количество автомобилей в Италии — 684 на 1 тыс. человек. Далее следуют Люксембург (678), Финляндия (661) и Кипр (658).
Самые низкие показатели наблюдаются в Латвии (414), Румынии (417) и Венгрии (424). При этом Румыния и Венгрия входят в число стран, продемонстрировавших самые быстрые темпы роста количества автомобилей за последнее десятилетие, — на 86% и 41% соответственно, отмечается в сообщении Евростата.
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В 2022 году среднее количество седельных тягачей (к которым прикрепляются полуприцепы) составило 4,8 на 1 тыс. жителей ЕС. За десять лет показатель вырос более чем на 45% (с 3,3 авто в 2012 году).
Самые высокие показатели были зарегистрированы в Литве (в среднем 17,3 грузовика), за ней следуют Польша (12,9), Эстония (9,5), Венгрия (9,3) и Румыния (8,8).
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По материалам:
Телеканал 24
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